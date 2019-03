50 estancias en Guanajuato cerraron por recorte; otras 30 están en riesgo

Guanajuato.- Al finales de este mes podrían cerrar hasta 30 estancias infantiles en todo el estado, sumando con esto 50 cierres en total, 15 de ellas en el municipio de León, detalló Georgina Ramos, representante de estancias en esta ciudad.

Un grupo de propietarias de estancias se reunieron con diputados federales y locales en el Congreso de Guanajuato, donde se planteó la posibilidad de que a nivel municipal se les puedan dar facilidades administrativas.

La propuesta fue presentada por la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, quien explicó que los municipio podrían otorgar estímulos fiscales a las guarderías para generar que estos espacios logren tener un ahorro en su gasto operativo, a efecto de que este se vea reflejado en el costo del servicio que se le brinda a los niños.

En concreto propuesta es una disminución al servicios de agua, de recolección de basura y de permisos de Protección Civil. La reducción de los permisos serían en un 75% y en el caso del servicio de agua se ofrecería una pago exento de 25 metros cúbicos agua diarios, lo que significaría un ahorro de 25 mil pesos. Municipios ya analizan las propuestas.

Previo a la decisión del Gobierno Federal de cancelar el programa de apoyo a Estancias Infantiles, en Guanajuato se tenía un padrón de 472 guarderías, en las que se atendía a 13 mil 200 niños, de ellas 162 estaban ubicadas en León, donde atienden a 5 mil menores.

La representante de guarderías de León, Georgina Ramos, recordó que hasta febrero en León se había cerrado 15 estancias y se habló de un número similar en Celaya. Pero a nivel estatal son en promedio más de 50 centros de este tipo cerrados.

De hecho, señaló que hay municipios en los que desaparecieron de forma total las estancias infantiles San Diego de la Unión y Tarimoro, en donde había en total cuatro escuelas.

am entró a algunas de las 20 estancias que ya cerraron en León para ver las condiciones que guardan tras varias semanas de haber cerrado sus puertas. Libros, juguetes, mandiles, periqueras y hasta cepillos de dientes permanecen en estos sitios, simbolizando la esperanza de sus propietarias por brindar de nuevo servicio.

Antonia había emprendido su estancia desde 12 años atrás en el Centro Histórico, y llegó atender hasta a 100 pequeños.

Desde 2018 se le redujo en apoyo federal y tuvo que empezar a portar de lo que obtiene en un taller de calzado que también es de su propiedad, pero para 2019, ese gasto fue mucho mayor y tras dos meses de cubrir más de la mitad de gastos operativos, decidió cerrar el lugar.

A mí me gusta mucho estar con mis niños, atenderlos y estar con ellos. Todavía me ven en la calle y van y me abrazan”, narró 'Toña', como le conocen incluso los pequeños que atendía.