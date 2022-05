A Guanajuato no llegarán los médicos cubanos que contratará AMLO

Guanajuato.- En caso de que el Gobierno Federal sí contrate a los 500 médicos cubanos, esto no afectará a Guanajuato, porque no está adherido al Insabi, afirmó el gobernador.

El 9 de mayo, Andrés Manuel López Obrador anunció, a su regreso de Cuba, que México contratará a 500 médicos cubanos para reforzar el sistema de salud nacional, porque en nuestro país no hay los suficientes.

ADEMÁS: Peligran sus vidas al cruzar carretera peligrosa tras derrumbe de puente

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Entrevistado al respecto, sobre si esto se concreta, el Gobierno de Guanajuato admitirá a dichos médicos, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo respondió: “Acuérdense que Guanajuato no está integrado con el sistema de salud del Insabi, entonces no tenemos problemas de médicos. Entonces no es un tema que impactará en Guanajuato”.

En otro tema, se le preguntó si el Gobierno del Estado aportará dinero al Hospital Público Veterinario que se pretende construir en León y dijo que Alejandra Gutiérrez no le ha pedido dinero, por lo que él cree que se hará con recurso municipal.

No sé todavía, no he platicado con la alcaldesa, no nos ha pedido todavía dinero, creo que tiene recurso ella. Pero es un proyecto que nosotros también hemos apoyado. Es un tema bandera de Ale y si lo requieren, pero por el momento creo que lo trae con recurso propio”.

ADEMÁS: Tras capacitarse en IECA Guanajuato, leonés diseña chips para faros de autos de lujo

El 14 de mayo, AM publicó que el proyecto ejecutivo del Hospital Público Veterinario ya está terminado por la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Sicom) y fue enviado a la Dirección de Obras Públicas de León para su revisión y determine su alcance, porque tendrá que ejecutarse en varias etapas.

DSS