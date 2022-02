¿A qué le temen?, responden senadores panistas de Guanajuato a Morena por Casa Gris

Guanajuato.- Ante el rechazo de Morena y aliados a que se investigue el tema de la “Casa Gris”, los senadores panistas por Guanajuato cuestionaron “¿por qué no quieren?”.

Alejandra “La Wera” Reynoso y Erandi Bermúdez Méndez señalaron que no aplica el argumento de que es un asunto privado la residencia y el trabajo del hijo mayor del Presidente, pues hay muchas aristas reveladas que merecen una aclaración.

“Me parece que sí debe de haber transparencia y que si no hubiera absolutamente ninguna información que ocultar, tan fácil es el que se investigue y no pasa nada, si creen tener la razón no entiendo por qué se niegan”, comentó a AM la Senadora.

“¿Por qué no quieren que se investigue? Que nos digan las semanas cotizadas que tiene el hijo en México y en Estados Unidos si es que trabaja”, preguntó Erandi Bermúdez Méndez.

Te puede interesar: La Wera Reynoso premia a 5 personas con discapacidad

Mencionaron que la información publicada revela que la casa en la que vive José Ramón López Beltrán es propiedad de quien al momento de rentarla era un alto ejecutivo de una empresa petrolera (Baker Hughes), cuyos contratos con el Gobierno federal registran un exponencial incremento en la actual Administración Federal.

José Ramón respondió que es asesor legal en KEI Partners, firma que tiene como socios a dos de los hijos de Daniel Chávez Morán, fundador de Vidanta (empresa desarrolladora de complejos turísticos en México), quien es un amigo del Presidente y nombrado por este como asesor “honorario” para la supervisión del Tren Maya.

Hechos concretos, apuntan, son los que merecen una investigación de diversas dependencias como se pedía en el punto de acuerdo rechazado por Morena.

Además: ¿Cómo son las mansiones en las que ha vivido el hijo de AMLO?

Esto paralelo a la vía jurídica que deben seguir las demandas que presentó el PAN ante la Fiscalía General de la República, la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación e incluso la senadora Xóchitl Gálvez ante autoridades de los EUA.

‘No es asunto privado’

Apuntaron que como funcionarios públicos son personas políticamente expuestas, según dictan leyes internacionales, hasta en lazo consanguíneo en segundo grado.

“El hijo del Presidente de la República no es un privado, tampoco mis hijas, mi hermano, el haber optado yo por el cargo de Senador, desgraciadamente o afortunadamente, como se quiera ver, afecta sus intereses y así lo dice la ley.

“¿Por qué se hacen estos mecanismos?, porque, como bien lo dijo Morena durante años, era la mejor manera para hacer negocios y que las familias los hicieran”, indicó Erandi Bermúdez, quien en la sesión del martes pidió agendar el tema.

Además: Malú Micher y Antares Vázquez rechazan que se investigue la Casa Gris

Por último el penjamense calificó de “una incongruencia” que Andrés Manuel López Obrador finque su imagen pública en la “austeridad” y hasta les pide a los mexicanos que se conformen con poco, pero su familia sí vive con lujos.

Respecto al conflicto del Presidente con el periodista Carlos Loret de Mola, opinó: “No tiene ningún derecho, lo que tiene es un micrófono muy poderoso con el que puede hacer y deshacer lo que quiera, violentando la Constitución y las leyes”.

Y Alejandra Reynoso agregó: “Ese no es un derecho de réplica, el cómo está atacando, está violentando la Constitución y pidiendo a las demás dependencias del Gobierno que violen leyes sin respetar la privacidad de los datos personales”.

JATR

Las noticias de AM en

Síguenos