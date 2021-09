A ver, a ver, como que algo no cuadra en la audiencia que el secretario de Gobernación le dio al gobernador de Tamaulipas. No queda claro en calidad de qué Adán Augusto López recibió a Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Cosa de recordar que el panista fue formalmente desaforado por la Cámara de Diputados y tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República. Que se sepa, García Cabeza de Vaca no ha librado sus problemas legales, pues la Suprema Corte lo único que hizo fue validar el blindaje que le dieron en el Congreso tamaulipeco. Peeero en cuanto deje el gobierno estatal puede ser detenido.

Sería bueno saber de qué se trató la reunión en Bucareli. ¿A poco ya negociaron en lo oscurito que se archive la acción penal contra el gobernador? La pregunta viene al caso porque, en términos reales, es el primer caso de una reunión pública entre un titular de Gobernación... ¡y un indiciado!

***

El que no se cansa de hacer el oso como rector espurio de la UDLAP es Armando Ríos Piter. Impuesto por las armas por el gobierno de Miguel Barbosa, el ex perredista sigue pretendiendo estar al frente de la institución educativa... sin poder hacerlo. El otro día convocó a un diálogo con la comunidad estudiantil y con el sector académico ¡y no llegó! Y lo peor no es eso: basta con asomarse a sus redes sociales para confirmar que los alumnos nomás no lo reconocen y, además, todo el tiempo le están pidiendo que les devuelva su universidad. Pero Ríos Piter ni los ve, ni los oye.

***

A lo mejor Alejandro Moreno es primo de "La Chimoltrufia", porque el dirigente priista así como dice una cosa, hace la otra. Y es que por un lado se engalla y amenaza con expulsar del PRI a los tricolores que se sumen al gobierno federal, como es el caso de Quirino Ordaz. Pero, por el otro lado, el mismo "Alito" acude a la toma de posesión de Layda Sansores en Campeche, muy alegre al lado del morenista Mario Delgado.

No está claro si este vaivén de actitudes de Moreno tienen que ver con una visión de pluralidad o de culpabilidad. Pues dicen por ahí que en la 4T ya le advirtieron que calladito se ve más bonito, pues su expediente sobre enriquecimiento inexplicable está listo para ser usado cuando se necesite. Quizás por eso anda tan campechano.

***

Nada dice tanto "¡viva la independencia!" como invitar a Palacio Nacional al presidente de Cuba, donde no hay elecciones libres, no hay partidos de oposición, el gobierno controla los medios, baja el switch de internet cuando le conviene, encarcela a los disidentes y muele a palos a quienes se oponen al régimen. No está claro si Andrés Manuel López Obrador invitó a Miguel Díaz-Canel para enseñarle lo que es un país libre... ¡o para pedirle su autógrafo!

