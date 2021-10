Guanajuato.- Diputados panistas lamentaron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien aseguró que la militancia del Partido Acción Nacional es hipócrita y corrupta, consideraron que su discurso de ataque genera polarización y es incongruente porque dijeron que en Morena hay ejemplos de malas prácticas.

Lamento mucho que el presidente de México ataque desde el Poder Ejecutivo Federal no sólo al Partido Acción Nacional sino a Guanajuato y a las y los guanajuatenses, respeto sus opiniones, sin embargo no las comparto, yo creo que debo de ser muy claro en ese sentido y también creo que como gobernantes no sólo es hablar sino generar acciones en beneficio de los ciudadanos”, señaló el coordinador de los diputados del PAN, Luis Ernesto Ayala Torres.