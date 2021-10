León, Guanajuato.- Eduardo López Mares, presidente estatal del PAN le reviró a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y también lo calificó como “hipócrita”, después de que éste llamara a los panistas “corruptos e hipócritas” hoy en su conferencia mañanera.

Ocho horas después de la crítica desde Palacio Nacional a los panistas guanajuatenses por el caso de la venta de un terreno del kínder Juan Aldama de León a un empresario supuestamente amigo del Gobernador, el dirigente estatal del PAN contraatacó en un comunicado de prensa.

Afirmó del tabasqueño que “ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio al hablar de corrupción y evidencia con mucha claridad su principal característica: la hipocresía”.

Hipocresía porque su gobierno ha sido para que sus hijos, hermanos y su prima se enriquezcan y lleven una vida de lujos pero sin trabajar.

Hipocresía porque acusa sin pruebas de moches, pero hay videos de sus hermanos recibiendo “contribuciones”.

Hipocresía porque habla de bienestar pero no le ha atinado a ni una en desarrollo social, salud, economía, energía o infraestructura.

“Con Guanajuato no te metas”, le dice Eduardo López Mares a AMLO

El dirigente estatal del PAN expresó que hoy AMLO volvió a demostrar su odio hacia Guanajuato.

Y te decimos que desde aquí te vamos a mandar… tu rancho en el 2024. Con Guanajuato no te metas. Con el PAN Guanajuato no podrás”.

Eduardo López Mares afirmó que a nivel nacional hoy hay más pobres; en los hospitales no hay medicamentos; no crecemos; que López Obrador piensa que la energía solar sólo se usa cuando hay sol; y no ha inaugurado más que maquetas escolares.

Agregó que Guanajuato es ejemplo de buen gobierno con políticas de continuidad que: han hecho el mejor sistema de salud (reconocido por la propia Federación).

El primer lugar nacional en el índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social.

En Guanajuato le apostamos a la educación, con las mejores becas del país y una amplia oferta en todos los niveles educativos.

Que aquí en Guanajuato combatimos al crimen “y no como el hipócrita gobierno federal que les da abrazos y no detiene a los delincuentes”.

