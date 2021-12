Ciudad de México, - Familiares de personas desaparecidas en Guanajuato llevaron ayer hasta Palacio Nacional la tierra de las fosas en las que buscan a sus seres queridos y exigieron justicia para todas las víctimas. Su intención era reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero fueron rechazados.

El grupo salió de Irapuato a medianoche y a las siete de la mañana, en el Zócalo de la Ciudad de México, pintaron consignas en el piso y las cubrieron de tierra.

Luego efectuaron un ‘barrido’ como el que realizan cuando buscan restos, ‘desenterraron’ sus demandas y tapizaron el terreno con los rostros y los nombres de quienes no aparecen.

AM acompañó a los integrantes de los grupos ‘Una Promesa Por Cumplir’, ‘Una Luz En Mi Camino’ y ‘Hasta Encontrarte’ en su viaje a la capital de la República.



El objetivo era buscar que los atendiera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y diera una respuesta a sus demandas, pero no lo consiguieron.

Procedentes de Irapuato. Celaya y Salamanca, los familiares de desaparecidos tuvieron un primer contacto en el Zócalo con Gabriel Mejía, de la Secretaría de Gobernación, quien solo aceptó recibir el documento con las demandas del grupo.

Los integrantes de la comitiva acudieron después a la Fiscalía General de la República, donde pidieron que la dependencia se sume a las mesas de trabajo que realizan con la Fiscalía Estatal y garantizar condiciones de seguridad para quienes realizan búsquedas.

Luego estuvieron en la Comisión Estatal de Búsqueda, donde trataron el tema de la desaparición del esposo y el hijo de la señora Norma Patricia Barrón Núñez, un caso que está en manos de la Fiscalía federal.

Juan Rodríguez Calcanás, de 34 años y Kevin Damián Martínez Barrón, de 17, desaparecieron hace dos años y no se tiene noticias de ellos.

Desaparecen en Guanajuato 77 personas durante el último año

Denunció una vez más que la Fiscalía General del Estado no hizo nada por hallarlos:

Me dijeron que confiará en ellos, ahorita ya van dos años y 6 meses y aún no tengo respuesta de mis familiares”.

Por ello, acudió a la Fiscalía General de la República, pero el resultado fue el mismo, no le hicieron caso.

“Por lo que el día de hoy decidí venir aquí a Palacio Nacional como una prueba para el señor Presidente de la República, pues somos la prueba de qué hay desaparecidos, por lo que tienen que reconocer que en Guanajuato y todo el país hay personas desaparecidas, hay violencia, hay homicidios ¿qué más necesitamos traerle para que él nos voltee a ver?, señaló angustiada.

Colocan árbol de Navidad en Presidencia para recordar a jóvenes desaparecidos en León

Los integrantes del grupo fueron a la Basílica de Guadalupe y después, decepcionados por la falta de respuesta, regresaron a Guanajuato.

‘Siembran’ justicia en Palacio Nacional

Los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guanajuato acudieron a Palacio Nacional en Ciudad de México para que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) los atendiera, dé respuesta a sus peticiones de resolver esta problemática y haya justicia.

Quienes hicieron el viaje fueron integrantes de “Una Promesa Por Cumplir”, “Una Luz En Mi Camino” y “Hasta Encontrarte”.

Una mujer de Irapuato angustiada por no saber de su hijo y nuera le manda un mensaje desgarrador a AMLO. FOTO: Eribaldo Gutiérrez.

En Ciudad de México descienden de los camiones, con las lonas de sus desaparecidos en mano, con palas y picos, pues harán lo que prometieron en la última visita de AMLO en Guanajuato, llevar las fosas hasta al Presidente de México.

Ingresan al Zócalo

Pero se encuentran con un obstáculo, pues aunque elementos de seguridad les habían dicho que entrarían por una calle, al momento de llegar les cambian el punto y tuvieron que caminar varias cuadras para llegar a donde por fin los dejarían ingresar, esto a escasos minutos de comenzar la mañanera.

A las 7 de la mañana lograron entrar al Zócalo de la ciudad con una tolva cargada de tierra.

Una vez estando frente a Palacio Nacional, comenzaron a pintar consignas en el piso y a taparlos con tierra, para luego realizar “un barrido” de terreno que es lo que hacen cuando salen a búsquedas de sus familiares desaparecidos en Guanajuato.

Al terminar de desenterrar las frases hicieron un pase de lista de todos los familiares que han desaparecido, para posteriormente suplicarle al presidente de México que saliera a atenderlos.

Al ver que no tenían respuesta, lo acusaron de ser cómplice de quienes desaparecieron a sus familiares, por lavarse las manos y hacerse de oídos sordos ante la problemática.

Solo un documento

Alrededor de las 9:40 de la mañana y tras pedir alguna respuesta, personal de Secretaría de Gobernación, en específico Gabriel Mejía, director de Concertación Política y Atención Social, se acercó a los colectivos, a quienes les propuso hacer la entrega del documento y llegar a pactar una cita posterior con representantes de Gobierno del Estado, a lo cual se negaron, pues comentaron que no viajaron desde Guanajuato para hacer la entrega de un documento.

Tras varias pláticas, los colectivos de búsqueda de desaparecidos aceptaron entregar el documento, siempre y cuando les dieran el contacto de una persona a quien puedan hablar y reclamar en caso de que no se haga la reunión con los diferentes representantes de las dependencias.

Se programó una reunión con la Comisión Nacional de Búsqueda la cual se realizaría a las 3 de la tarde.

Mientras llegaba la hora, los colectivos acudieron a la Fiscalía General de la República, para exigir que estos se sumen a las mesas de trabajo que realizan con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

En la FGR fue atendida una comitiva de tres representantes de los colectivos. Ahí trataron además de las mesas, que se les brinde seguridad a los integrantes de los colectivos en las búsquedas, pues en muchas ocasiones salen sin protección alguna.

Expresaron que la militarización que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho en el país ha aportado a las desapariciones, puesto que tienen casos en que elementos de la Guardia Nacional se han llevado a gente y no han vuelto a casa.

La última reunión fue con la Comisión Nacional de Búsqueda, donde la comitiva trató el tema especial de la buscadora Patricia Barrón, cuya carpeta de investigación la tiene la Fiscalía General de la República. Los demás colectivos solo fueron de apoyo.

Como último punto de visita, los colectivos visitaron a la Virgen de Guadalupe en la Basílica, donde pidieron por sus familiares desaparecidos para encontrarlos pronto, y con vida.

Cosechan indeferencia

Con enojo y decepcionados se regresaron a Guanajuato los colectivos de personas desaparecidas, luego de que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se negara a atenderlos y solo pudieran entregar un documento con promesas de una próxima reunión.

LEE NOTA COMPLETA:

Piden a FGR en la mesa de trabajo

Con la intención de conseguir que la Fiscalía General de la República se sume a las mesas de trabajo que se tienen entre colectivos de personas desaparecidas, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Comisión Estatal de Búsqueda, los colectivos acudieron a las instalaciones de la dependencia.

Bibiana Mendoza Negrete exigió a la FGR que se sumen a las mesas de trabajo que realizan de manera mensual en Guanajuato, pues el trabajo que hace el fiscal Carlos Zamarripa no es el correcto.

Lo hemos dicho varias veces, no acaba de convencernos porque no termina de darnos lo que queremos, pero en esta ocasión lo que queremos es hacer lazos, que haya coadyuva entre las diferentes autoridades”, dijo.

Informaron que en próximos días se reunirán colectivos de los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Guanajuato, para que el gobierno federal coordine a las comisiones estatales para la prevención de las desapariciones y búsquedas en vida.

LEE NOTA COMPLETA:

María busca a su hijo

Rafael Pirita Méndez, desapareció el 19 de enero del 2021, cuando iba a buscar trabajo. Su madre pide a las autoridades que lo encuentren con vida.

Comentó que la última vez que vio a su hijo fue ese mismo 19 de enero, cuando le comentó que iría a buscar empleo para darle de comer a su hijo; sin embargo, ya no regresó.

“Me dijeron que había desaparecido en la colonia Esfuerzo Obrero, en Irapuato, y ya desde ahí ya no volví a ver a mi hijo, la última vez fue el 19 de enero y ya en la tarde no lo volví a ver”, comentó.

Mencionó que actualmente su hijo tiene 23 años y no saber alguna noticia la hace sentirse desesperada y con un vacío por dentro, pues no es el primero, ya que tiene otros dos hijos que le han matado gente involucrada en el crimen organizado.

La mujer platicó que ha salido a las búsquedas donde han encontrado fosas y esto la ha hecho sentir mal, ya que la primera ocasión que acudió le dio un fuerte dolor de cabeza, temperatura, se sintió estresada por saber que puede encontrar a su hijo muerto.

“Espero en Dios encontrarlo bien, con vida (…) le pido a las autoridades que me ayuden a encontrarlo, ya que no me han dicho nada, nada más van y me buscan los judiciales a preguntarme si sé algo de él y les digo que no he sabido nada”, agregó.

‘Somos la prueba’: Patricia Barrón

Como forma de exigir justicia por la desaparición de su hijo y esposo, Norma Patricia Barrón Nuñez, acudió este lunes a la manifestación que colectivos de búsqueda personas desaparecidas realizaron frente al Palacio Nacional, para demostrarle al Presidente que este delito existe.

La señora busca desde hace 2 años y seis meses a su hijo Kevin Damián Martínez Barrón de 17 años y a su esposo Juan Rodríguez Calcanás de 34 años, quienes pudieron ser rescatados si la Fiscalía de Guanajuato hubiese hecho bien su trabajo; solo le decían mentiras de que le iban a dar seguimiento a los secuestradores, pero no hicieron nada.

“Decidí venir aquí a Palacio Nacional como prueba para el señor presidente de la república, de que hay desaparecidos por lo que tienen que reconocer que en Guanajuato y todo el país hay personas desaparecidas, hay violencia, hay homicidios ¿qué más necesitamos traerle para que el nos voltee a ver?”, mencionó.

La mujer dijo que las familias de desaparecidos han sido amenazadas por los delincuentes, ya que vulneran sus derechos y los ponen incluso frente a los imputados para conseguir testimonios, pero no lo hacen.

Tuvo que dejar México un mes, ya que fue a pedir asilo a otro país, el cual estuvieron a punto de otorgárselo, pero lo dejó ya que tuvo que regresar al juicio de su hijo y su esposo donde tienen a un imputado detenido y fue lo que la hizo pensar para volver.

'Cuerpos de desaparecidos no tardan en entregarse', afirma Carlos Zamarripa

Sobre las denuncias de colectivos de personas desaparecidas, quienes dicen que la Fiscalía General del Estado tardan mucho tiempo en entregar los cuerpos, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, aseguró que esto es falso. NOTA COMPLETA

