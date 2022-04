Guanajuato.- La academia de policía sin construir en Villagrán es un símbolo del desinterés por combatir la delincuencia y “es increíble que en ese mismo tiempo el presidente López Obrador pudo construir un Aeropuerto”, reprocharon senadoras de Morena en Guanajuato.

Luego de que Carlos Loret de Mola expuso el caso del plantel del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE) que solo tiene construida su barda en Santa Rosa de Lima, las legisladoras del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Malú Mícher y Antares Vázquez señalaron esta situación.

“Entre las refinerías de Oliva y ahora este centro que tiene ‘nomás’ construida una barda estamos hablando de una serie de promesas incumplidas”, dijo la senadora Martha Lucía “Malú” Mícher.

Añadió que esta obra inconclusa “habla no solo de la falta de compromiso del gobierno estatal para abatir la delincuencia, sino también del desprecio de la verdadera seguridad en el estado”.

Recalcó que también se muestra como un ejemplo de que no hay transparencia en la estrategia de seguridad del estado.

“Lo más lamentable es que dicen que no hay dinero para las familias de personas desaparecidas, entonces que ese dinero de obras lo trasladen, no lo han utilizado porque ni siquiera han podido con los grupos armados, con la delincuencia”, acotó la senadora.

Por su parte, la senadora Antares Vázquez expuso que “no han podido hacer esa Academia de Policía y en el mismo tiempo el presidente López Obrador pudo hacer un Aeropuerto, es increíble y que la gente se entere”.

“No les importa generar infraestructura, sino tener contratos a través de los cuales obtienen recursos para sus cuates y para ellos” mencionó también la senadora.

“No la han hecho ni la harán. Hay caminos vecinales donde están los letreros de que invirtieron millones para mejorarlo y el camino no tiene nada. Es un símbolo de cómo ellos no tienen interés en parar la delincuencia, no sé qué pactos están ocultando”, recalcó.

