Guanajuato.- Nuevamente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en la conveniencia de la salida de Carlos Zamarripa de la Fiscalía del Estado.

Reiteró, como lo ha hecho en los últimos meses, que este funcionario de Guanajuato debería dejar el cargo porque ya lleva 12 años en éste y no ha dado resultados, pues el Estado es uno de los que registran mayor violencia.

No han querido cambiar al Fiscal y no es que nosotros queramos cambiar al Fiscal, sino que no son buenos los resultados”, afirmó en su conferencia mañanera de hoy.