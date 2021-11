AMLO sobre el caso de Emilio Lozoya: “Yo no doy instrucciones sobre prisión preventiva”

AMLO sobre el caso de Emilio Lozoya: Después de lo ocurrido en el Reclusorio Norte, donde el ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) acudiría a comparecer, el presidente de México fue claro en su mensaje desde Palacio Nacional y afirma que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial hicieron bien en solicitar prisión preventiva a Lozoya.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo rechazó que este cambio en la estrategia de la Fiscalía General de la República se deba a presiones de su gobierno.

No, yo no doy instrucciones en ese sentido, además la Fiscalía es autónoma, y estoy hablando de la integridad del Fiscal, imagínense yo recomendando algo al Fiscal, primero nunca lo haría, nunca lo he hecho, ni con los periodistas que más me atacan”.