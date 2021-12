AMLOFest ‘es una gran farsa’: Fox critica concentración en Zócalo por 3 años de gobierno 

Guanajuato.- El expresidente Vicente Fox Quesada calificó de una “farsa”, a la que recurren gobiernos autoritarios, al acto de convocar a las masas para celebrar tres años en la Presidencia de la República, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Todo ese acto me pareció una gran farsa, como siempre acostumbra él. Hay que comparar ese engaño con la realidad de los mexicanos. Tenemos que abrir los ojos, la realidad es muy diferente a la que nos platicaron ahí”, opinó Fox al participar en el programa de “Desayunando con Carlos Alazraki”, por el canal Atypical Te Ve.

En el programa transmitido por YouTube y Facebook, el guanajuatense intervino desde su rancho en San Cristóbal, San Francisco del Rincón, para descalificar la convocatoria de un día antes de AMLO en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo del tercer año al frente del Gobierno de la República.

Consideró esos eventos un defecto del poder y más de los líderes autoritarios.

“En mi sexenio (2000-2006) no hubo necesidad de hacer eso. Los dictadores, los autoritarios, se esconden detrás de la masa que convocan para sentirse arropados.

“Esa es una de las grandes debilidades del poder y del político, que en actos como ese se sube la sangre, la adrenalina, se sienten más cerca de Dios que de la tierra, y él parece tener una enorme necesidad de que se le esté aplaudiendo, halagando”, comentó quien como panista logró la primera alternancia en el poder en 2000.

En el programa también participaron como invitados la periodista Beatriz Pagés, el escritor Francisco Martín Moreno y el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano.

Vicente Fox apuntó que asistieron los que reciben apoyos sociales o beneficios del poder, y los que tienen algún interés electoral rumbo al 2024, como es la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

¿A tres años qué cambió, en qué me he beneficiado yo como ciudadano? Y ese juicio riguroso mostraría que no hay nada que festejar, nada por qué ir al Zócalo”.