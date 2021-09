Guanajuato.- Los fallos que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al delito de aborto y la negativa a reconocer el derecho a la vida desde la concepción, no obligan al Congreso de Guanajuato a modificar de forma inmediata ni el Código Penal ni a la Constitución local.

La directora de la Libres, Verónica Cruz Sánchez, reconoció que de momento, con los fallos emitidos por los ministros, las únicas entidades obligadas a hacer cambios legales en sus constituciones son Coahuila y Sinaloa.

LEE TAMBIÉN: ¿Cómo se puede defender una mujer ante un aborto en Guanajuato?

“Los otros estados se podrían quedar eternamente con el delito de aborto. No están obligados de manera inmediata y directa, pero si fueran legisladores y legisladoras lo tendrían que estar haciendo porque ya no tiene razón de ser porque no va a pasar nada con esas dos figuras, porque la máxima instancia de justicia está diciendo que eso no tiene ninguna validez, ningún sentido”, subrayó la activista.

Sin embargo, advirtió que si se diera un caso de criminalización de alguna mujer por este delito se podría recurrir al amparo y de esta forma acudir a la Suprema Corte para que emita un fallo en el que se obligue a Guanajuato a eliminar el delito y por ende hacer los cambios constitucionales.

LEE TAMBIÉN: Sacerdotes de León a favor de la vida tras despenalización del aborto

Anticipó que Las Libres no esperarán este escenario, pues contemplan presentarse el próximo 25 de septiembre ante la próxima Legislatura para que abran el debate sobre el tema y hagan los cambios necesarios a la legislación local.

Esta semana la Suprema Corte emitió dos fallos, uno respecto a la inconstitucionalidad del delito de aborto en la legislación de Coahuila y otro respecto a la inconstitucionalidad del reconocimiento a la vida desde la concepción en la Constitución de Sinaloa.

Desmiente vayan a liberar a hombres

El abogado penalista Paulino Lorea Hernández confirmó que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia no obligan al Congreso de Guanajuato a cambiar ni el Código penal ni la Constitución del Estado.

No lo obliga en efecto. Obliga a los jueces a acatar esas tesis y a acatarlas”.

Sin embargo, consideró que los legisladores sí deberían uniformar las disposiciones a los fallos de la justicia federal.

Es una situación de congruencia, de actualización, de adecuar el texto de la ley”, aunque consideró que es remota la posibilidad de que así ocurra.

Paulino Lorea Hernández desmintió a la diputada Cristina Márquez Alcalá, quien dijera el martes que como no hay mujeres presas por abortar en Guanajuato, quienes resultarán beneficiados por el primer fallo de la Corte son tres hombres sentenciados por provocar el aborto de una mujer a golpes.

El fallo, explicó, beneficia a las mujeres en los casos de aborto procurado y aborto consentido y no se aplica en los casos en que la interrupción del embarazo se haya producido en contra de la voluntad de ella.

‘Sólo obliga a jueces’

La presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada panista, Cristina Márquez Alcalá, confirmó que el Congreso local no está obligado a hacer cambios en la ley, ya que las resoluciones sólo vinculan a los jueces.

No hay nada que nos indique que tengamos que hacer algún nexo legislativo”, dijo.

Condenan y celebran

Durante sesión permanente, Cristina Márquez ratificó su postura en contra del fallo de la Suprema Corte.

Sienta un precedente inaceptable que pone en grave riesgo la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país”, aseguró la legisladora.

En cambio, legisladores de Morena, celebraron el fallo.

AM

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos