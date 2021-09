¿Cómo se puede defender una mujer ante un aborto en Guanajuato?

Guanajuato - La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila no significa que se aplicará de manera automática en todos los demás Estados que tipifican como delito el aborto, entre ellos Guanajuato.

Sino que servirá para que cada mujer en lo individual que vaya a ser procesada penalmente por abortar puedan argumentar ante el juez que no puede ser enjuiciada por la existencia de la jurisprudencia de la Suprema Corte, el juez tendrá que tomarla en cuenta y ya no podrá continuar con el proceso judicial.

Aborto legal en México: Hombres en Guanajuato podrían ser liberados al provocar aborto

Y aunque la mujer no invoque lo anterior, de todos modos el juez tendrá que aplicar el principio “pro reo”, atenerse a la jurisprudencia de la Suprema Corte y descartar el proceso penal contra la mujer que abortó.

En León se ha realizadon constantes manifestaciones pacíficas a favor de la despenalización del aborto. FOTO: Omar Ramírez.

Así lo explicó Marcelino Trejo, presidente estatal del Colegio de Abogados, en entrevista con AM.

Mujeres que estén en proceso por aborto pueden tener este beneficio

Agregó que incluso mujeres que se encuentren en este momento durante un proceso penal por haber abortado, podrán acogerse a este criterio en su beneficio.

Y los tres supuestos podrán aplicarse en caso de que en Guanajuato no se despenalice el aborto, señaló.

En total 441 guanajuatenses han viajado a CDMX a abortar

En nuestro Estado, el aborto es un delito incluido en el Código Penal, que se castiga con prisión de tres meses a seis años.

No se podrá enjuiciar por aborto aunque no se modifique el Código Penal

El hecho de que la Suprema Corte ya lo eleve a una resolución significa que cualquier persona que caiga en esta situación de este tipo pueda acudir a esta resolución de la Suprema Corte.

“Un particular lo toma con defensa legal. Yo no le veo mayor problema. Si uno está en un supuesto de aborto, yo puedo hacer uso de ese pronunciamiento de la Corte, y decir, señor juez, se me está acusando de un aborto, aunque la legislación todavía no está armonizada, pero como ya hay jurisprudencia.

Sacerdotes de León, a favor de la vida tras despenalización del aborto

El juez dirá: en Guanajuato todavía no está en la ley, pero la Corte sesionó tal día, tal fecha y despenalizó el aborto, así que yo agarro y digo efectivamente tienes la razón".

Y sobre ello voy a decidir en mi sentencia, entonces va a concluir que aunque no esté armonizada, hay una disposición de la Corte de que no se puede penalizar el aborto. Yo juez, no es necesario que me lo diga la mujer, sino que tengo que aplicar el criterio pro reo, yo sé que hay esa jurisprudencia”, explicó el también integrante de la Barra Mexicana de Abogados.

En consecuencia, esa mujer no podrá ser juzgada por haber abortado.

Marcelio Trejo dice que cada Estado en su legislación debe de armonizar sus leyes acorde a lo que dicta lo federal.

El Congreso del Estado tiene que armonizar el Código Penal

La Corte considera educación sexual para quienes planeen abortar

Marcelino Trejo destacó que ahora, el Congreso del Estado tiene que armonizar el Código Penal local con lo resuelto ayer por la Suprema Corte, para despenalizar el aborto en Guanajuato.

¿Qué va a suceder? Que en los Estados en donde no se contemple la despenalización podrán recurrir a la Suprema Corte”, indicó.

Señaló que cada estado en su legislación debe de armonizar sus leyes acorde a lo que dicta lo federal, pero no todos los estados lo hacen porque algunos se resisten.

El abogado consideró que México ha dado un gran paso en materia de derechos humanos, pero aclaró que esto no siginifica que la Suprema Corte se haya pronunciado a favor del aborto de manera despiadada, sino únicamente para que a las mujeres no se les persiga penalmente, pues son señaladas, son criminalizadas. Pero tampoco es una campaña en favor del aborto.

PCCD

