Abortan legalmente 514 guanajuatenses, entre ellas menores entre 11 y 14 años

Guanajuato.- De abril de 2007 a marzo de 2022, un total de 269 guanajuatenses menores de 25 años de edad interrumpieron su embarazo de forma legal en la Ciudad de México.

Trascendió que de éstas, 8 tenían entre 11 y 14 años, 22 entre 15 y 17 y 239 se trató de jóvenes de 18 a 24 años.

Esta cifra representa el 52.3% de las 514 guanajuatenses que durante este periodo recurrieron al programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la capital del País en los últimos 15 años.

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a través de una solicitud de información, se precisó la edad, nivel educativo, estado civil, ocupación y número de hijos de estas 514 usuarias de dicho programa que informaron ser residentes del estado de Guanajuato.

También se detalló que después de las mujeres menores de 25 años, la mayor cantidad de guanajuatenses que viajó a la Ciudad de México para practicarse un aborto de manera legal fueron las jóvenes entre los 25 y 29 años con 109 mujeres dentro de este grupo de edad, es decir 21.2% del total de usuarias.

Mientras que el resto (136) dijo tener entre los 30 y 54 años; los grupos de edad que registraron el menor número de usuarias son el de 40 a 44 años con 14 casos y el de las mujeres de 45 a 54 años con 2 casos.

Respecto al nivel educativo de estas 514 guanajuatenses se indicó que el 35%, es decir, 180 dijo contar con preparatoria y el 21.5% (111) con estudios de licenciatura o educación superior.

Asimismo, el 18% (95) de las mujeres dijeron tener estudios de secundaria, el 17.8% (92) no especificó su nivel educativo y sólo el 5.6% (29) reveló haber concluido la primaria y el 1.3% (7) afirmó no contar con ningún tipo de estudios.

Más de la mitad de guanajuatenses que abortaron legalmente estaban solteras

Más de la mitad de las guanajuatenses que abortaron legalmente en la Ciudad de México informó estar soltera, se trató de 331 mujeres, lo que representa el 64.3% de las 514 usuarias reportadas por el programa ILE.

El 16.7% (86) señaló estar casada, el 11.2% (58) en unión libre, el 4.2% (22) no especificó su estado civil, el 2.1% (11) de las mujeres dijo estar divorciada, el 0.7% (4) viuda y el 0.3% (2) separada.

Asimismo, un total de 173 de las mujeres que abortaron legalmente eran empleadas, es decir el 33.6%, mientras que el 26% (134) se trató de mujeres estudiantes.

Le siguen las mujeres dedicadas al hogar con 72 casos, lo que representa el 14%, 23 (4.5%) mujeres dijeron estar desempleadas, 18 (3.5%) indicaron ser comerciantes y sólo 5 de ellas (0.10%) dijeron ser profesionistas.

El 15%, es decir 77 mujeres, no especificaron su ocupación o profesión, 10 solo dijeron dedicarse a “otra ocupación” que tampoco detallaron, 1 de las usuarias reveló ser obrera y otra más dijo ser trabajadora doméstica.

No informan si tienen más hijos

Finalmente, respecto al número de hijos de las usuarias guanajuatenses se informó que el 49.6% (255) no dio a conocer si tiene hijos o no, el 29.1% (150) afirmó que no tiene hijos y el 9.3% (48) dijo tener un hijo.

El 6.8% (35) de las mujeres informó tener dos hijos, el 4% (21), tres y sólo cinco mujeres compartieron tener cuatro hijos.

