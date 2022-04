Guanajuato.- Carlos García, presidente municipal de Silao, se reunió con Verónica Cruz Sánchez, directora de “Las Libres”, para que el primero le pidiera a la segunda orientación de cómo elaborar un protocolo de actuación o reglamento para que los empleados de la Presidencia Municipal sepan cómo actuar en otros casos de acoso sexual a trabajadoras.

“En realidad nos pusimos de acuerdo, no fue una asesoría, fue una conversación en la que (concluyeron) que vamos a hacer una mesa de trabajo para elaborar ese protocolo a propósito de este caso.

“Que nos sirva de ejemplo cómo no tiene que volver a ocurrir y que todas las autoridades del Municipio de Silao sepan qué hacer en un próximo caso. Ojalá que no hubiera un próximo caso”, informó Verónica Cruz en entrevista con AM al final del encuentro privado hoy por la mañana.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Esto, después de que el miércoles, cuatro empleadas del Municipio de Silao denunciaron públicamente el acoso sexual y el hostigamiento laboral que vivieron en la dirección de Mercados, Protección Civil y Rastro.

Los funcionarios acusados son Francisco Javier Guerrero, de Mercados; Marcos Santoyo, subdirector de Protección Civil y Juan Gutiérrez, de Rastro Municipal. Los tres fueron despedidos el jueves.

Hoy, en entrevista con AM, Carlos García expuso que él y Verónica Cruz Sánchez buscaron una solución integral, porque en ese tipo de cosas la autoridad tiene que ser tajante en ese tipo de cosas. Aseguró que van a hacer las cosas como deben de ser.

Pero señaló que vio que en los municipios no existe un protocolo real de cómo atender este tipo de casos.

“Entonces lo que yo le pedí ayuda a Vero es que yo como autoridad voy a deslindar la responsabilidad de sancionar a los que haya que sancionar y que se corran los protocolos que se tengan que correr.

“Pero lo que sí es importante es tener ya un reglamento municipal de qué pasos se tienen que seguir en una situación de éstas. Y ahorita llegamos a la conclusión de que es muy importante solucionar este tema, pero prever lo que viene y lo que pudiera llegar a venir. Y sobre todo tener un protocolo muy bien definido para poder hacer las cosas”.

Por su parte, Verónica Cruz agregó que hablaron sobre que el Presidente Municipal reconociera qué hicieron mal, y que eso no se tiene que repetir, porque iría en detrimento de todas las víctimas, y como consecuencia, de toda la población.

Y segundo, aunque existe el protocolo federal y estatal para prevenir y atender y sancionar el acoso y el hostigamiento en la administración pública, se necesita aterrizar en los municipios, porque ningún municipio de Guanajuato tiene su propio protocolo de cómo actuar.

En consecuencia, el Contralor Municipal de Silao no sabía cómo actuar, pero el que no sepa no lo exime de la responsabilidad, fue omiso y tiene que tener una sanción.

AM