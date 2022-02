Acusa PAN a 4T de engañar sobre reforma eléctrica promovida por AMLO

Guanajuato.- El coordinador de los diputados federales del PAN en Guanajuato, Jorge Espadas Galván, acusó a Morena de desinformar a la población con sus foros sobre la reforma eléctrica.

“Es desinformar el decirles que la reforma les permite pagar menos luz, pero no les dicen cómo. Decir que no se va a contaminar quemando combustóleo, claro que se contamina.

“A decirles que las empresas que producen la energía son muy malas porque le están robando a México su dinero, ¿le están robando los rayos del sol o qué?, son empresas que aportan impuestos…”, señaló el leonés en conferencia de prensa en el PAN de León.

El legislador sostuvo que Morena y aliados no tienen la mayoría para aprobar una reforma constitucional y la oposición no dará su aval a una iniciativa que no cumpla tres aspectos:

Priorizar energías limpias

No daño a la salud

Libre competencia que abarate tarifas

“¿Por qué no la sacaron en el anterior periodo? No tienen los votos. ¿Y por qué van a retrasar en su momento la discusión?, es porque no van a tener los votos”, dijo el panista.

Niegan que embajador de EU haya apoyado reforma de AMLO

Espadas Galván rechazó que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en visita al Palacio Legislativo, manifestara en entrevista un respaldo a la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como algunos han querido interpretar.

“Dijo que es bueno el plantear reformas, y hay que buscar una que sirva, no dijo que avale el contenido de la misma. Respalda que se consulte a todos. Necesitamos que Morena escuche, la gran mayoría de los que han ido, salvo funcionarios, rechazan la iniciativa”, dijo.

Lamentó que el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, no se haya presentado, por segunda ocasión, al Parlamento Abierto sobre la reforma, como se había acordado.

El panista argumentó que el interés del Gobierno federal es vender el combustóleo que tiene Pemex -y que nadie quiere- a la Comisión Federal de Electricidad, con el daño a la salud que todos conocemos, y cargando a los contribuyentes la quiebra de esas empresas.

“700 mil empleos se podrían generar en el país si apostamos a energías limpias e impuestos que ayuden al gasto público… Pero si ellos quieren, en su idea de museo, rescatar a las paraestatales que están quebradas y que no tienen imaginación para llegar a lo que hoy el mundo demanda, pues no vamos a avanzar”, cuestionó el legislador federal.

Agregó que a través del Parlamento Abierto van a la fecha 16 foros, y continuarán. Y reiteró que no hay una premura del Legislativo para dictaminar, solo la de Morena y sus aliados.

MCMH

Las noticias de AM en

Síguenos