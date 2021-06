Aguarda Ricardo Sheffield denuncia de Carlos Zamarripa fuera del estado

Ricardo Sheffield aún no recibe notificación de la demanda en su contra anunciada por el fiscal Carlos Zamarripa.

Han pasado 9 días desde que Zamarripa reunió a periodistas para informar que presentará demanda por “daño moral” contra Ricardo Sheffield, quien lo señaló como líder de la delincuencia en Guanajuato y responsable de miles de asesinatos y desapariciones.

Luego de acusar que la demanda del fiscal Zamarripa era por motivos políticos, Ricardo Sheffield dejó Guanajuato.

Cuando me notifiquen contestaré en tiempo y forma; lo que yo haya dicho, lo sostendré a quien deba sostenerlo”.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran más de 18 mil 400 homicidios y casi 3 mil desapariciones en once años de Carlos Zamarripa, primero como Procurador y ahora como Fiscal.

Los números de la violencia que ubican a Guanajuato desde hace tres años en primer lugar con más homicidios dolosos y en tercero, en número de desaparecidos en el país, son parte de los señalamientos de Sheffield.

"No es Ricardo Sheffield quien acusa al Fiscal de tener nexos con el crimen organizado, son años de reportajes e investigaciones periodísticas”, afirma el político.

AM entrevistó al candidato de Morena a Alcalde de León el pasado jueves, por zoom, casi dos semanas después de que perdió la elección frente a la aspirante Alejandra Gutiérrez, del PAN.

El resultado está impugnado, “compraron alrededor de 150 mil votos, con Vales Grandeza del Gobierno estatal y llevaron a votar a ciudadanos. Todo lo tenemos documentado”.

¿Por qué te mandó el Presidente a competir por León?

A mi no me envió el Presidente, yo me envió solo”.

El origen de la demanda de Zamarripa

El 12 de abril en rueda de prensa el morenista Ricardo Sheffield aseguró que no presentaría su declaración 3 de 3, es decir, patrimonial, de intereses y de impuestos, y recomendó a los otros candidatos a la Alcaldía que no lo hicieran.

No dejaré mi información al alcance de Carlos Zamarripa, líder de la delincuencia organizada en Guanajuato”, sostuvo esa mañana.

El Fiscal presentó una denuncia en su contra, por daño moral, y Sheffield acusó persecución política y se fue del estado.

‘No me voy a dejar censurar’

Amigos y exalumnos de Derecho de Ricardo Sheffield Padilla están dispuestos a defenderlo, afirma el ex Procurador de Defensa del Consumidor, por la denuncia por daño moral que hizo en su contra el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

¿Contratarás defensor?

Ricardo Sheffield.- No, porque tengo en mi relaciones un grupo muy amplio de abogados muchos de ellos alumnos míos. Soy doctor en derecho y revisaré lo que se haga, pero no me parece muy conveniente llevar mi propia defensa como tampoco es conveniente un médico que lleve su propia atención de salud.

¿Cuál es tu defensa a lo que has denunciado?

El que una autoridad en funciones está obligado a resistir, a escuchar, a tolerar cualquier crítica fundada o infundada de la ciudadanía. Pero cuando un ciudadano, como fue mi caso, es candidato, se vuelve un ciudadano calificado porque su función es observar y hacer observar a sus conciudadanos.

Cuando tienes un funcionario con más de 12 años en el mismo cargo, cuando en el ejercicio de sus funciones se quiere quitar el sombrero de autoridad y quiere ponerse igual que un ciudadano y lo demanda… el señor ignora el Derecho. Me parece gravísimo que ignore que él no puede demandarme a mí y que yo sí lo puedo demandar a él, yo estoy en mi derecho de criticarlo y él en la obligación de tolerarme porque así lo señala la ley y los tratados internacionales y la propia jurisprudencia.

Él es un funcionario que ha repetido en el cargo, entonces es más agravante todavía porque se ha consolidado a grado tal en el poder que se vuelve difícil criticarlo. La mayoría de los ciudadanos le teme.

¿Te excediste en llamarle líder de la delincuencia?

Mi respuesta en hechos y derechos la haré ante las autoridades cuando sea emplazado, pero te puedo comentar que nada que yo haya dicho no salió en medios nacionales e internacionales. En Youtube puedes encontrar grabaciones del “Marro” que han sido confirmadas.

El anuncio de la demanda después de la elección, ¿cómo interpretarlo?

Cuando realizan una amenaza si es que no presentan la demanda o una demanda si la presentan, de un funcionario en funciones de alto nivel, que tiene acceso a fuerza pública, que ha repetido en el cargo, y se mete en un proceso electoral, no sólo está faltando a mi libertad de expresión, a mi libertad de crítica.

¿Qué busca el Fiscal?

Entiendo que pretende amenazarme como alfil o más bien rey o reina, no sé qué pieza será del ajedrez, pero es una demanda a nombre del PAN.

¿Es responsable de tanto crimen?

Claro que es, y es responsable de revictimizar a las víctimas, hay cientos de casos y uno muy obvio como las declaraciones del entonces Procurador diciendo que en Guanajuato en el sexenio de Miguel Márquez no había fosas. Además por el estado de descomposición de muchas de ellas son del tiempo de esas declaraciones, porque hay cuerpos, por lo que hemos visto en fotografías que llevan sepultados en esas fosas cuatro, cinco, seis años.

¿Le temes al Fiscal?

Siento temor del incumplimiento de la ley, y hay evidencia de incumplimiento de la misma por su parte, entonces no es temor, es precaución. Si te congelas de temor tu pensamiento no fluye y tus músculos no se mueven, entonces te come el león, por eso es mejor la precaución que el temor.

¿Te vas a autocensurar?

No me voy a dejar censurar, pelearé por mi derecho a hablar y opinar, soy un político, si como político no opino y no hablo no soy político, la cosa pública obliga a la conversación, al diálogo, a la retórica.

¿Por qué su poder en Guanajuato?

Por los años que lleva en el cargo y porque Miguel Márquez le entregó el Gobierno y con Diego Sinhue pues le pusieron un Gobernador debajo de él, porque el único requisito para que el Gobernador fuera el candidato del PAN, era no mover ni tocar a Zamarripa, pregúntale a Miguel Márquez, él lo hizo.

¿En lo personal has recibido alguna amenaza?.

No, nunca.

¿Te has sentido amenazado cuándo vienes a León?

Yo pienso que en el tema de seguridad que no es lo mismo que amenazado, sí me he sentido inseguro cuando voy a Guanajuato y a León, pero yo creo que así se debe de sentir cualquiera ante la ola de violencia que hay, cualquiera que visite una de las 50 ciudades más inseguras del mundo.

Futuro político

Ricardo Sheffield se reserva su futuro político.

Por lo pronto dedicará julio a defender la elección del pasado 6 de junio, no asegura si ganó o perdió, pero acusa al PAN de contratar a Wintilo Vega, ex priista, de maniobrar con la compra de votos, de la compra de representantes de Morena en las casillas y de los representantes generales.

A los representantes de casilla los compró con 1,500 pesos y a los generales con 10 mil, asegura. En agosto, Sheffield considera que podría reintegrarse al Gobierno Federal, “quiero seguir colaborando con el Presidente en primer nivel como lo venía haciendo”.

¿Profeco?

Es una gran institución, Dios dirá.

¿Te destierras de León, de Guanajuato?

Para nada, yo quiero a Guanajuato y quiero a León, de ahí soy, todo mi trabajo siempre lo he hecho con un enfoque a favor de León y a favor de Guanajuato en todos los cargos que he ocupado.

Pareciera que eso quieren los panistas: desterrarme, pero no les daré el gusto ni a Zamarripa ni al PAN, eso no implica que un tiempo tome mis precauciones.

¿Eres una piedra en el zapato del PAN?

Soy la cabeza de la oposición en Guanajuato, nadie más hace una crítica constructiva al Gobierno del Estado, a sus funcionarios, a los panistas, nadie. Ningún otro guanajuatense en la oposición ha logrado más votos que un servidor, por eso puedo decir que soy el líder de la oposición en Guanajuato. Lo que yo haya dicho y que sostendré ante quien deba sostenerlo, lo dijeron revistas, reporteros, lo dijo el Marro… no demandan a Proceso, no demandan al Marro, al Marro mejor se lo llevaron a pasear 3 días que nadie supo dónde estuvo.

Cuando estés frente al Presidente, ¿qué le dirás?

Que ya lo extrañaba. La verdad se trabaja bien a gusto con él.

MCMH