Ofrece Alcalde de San Miguel de Allende disculpa pública a dos reporteras

Guanajuato, Guanajuato.- Esta mañana, Jesús Gonzalo González, presidente municipal interino de San Miguel de Allende, ofreció una disculpa pública a las reporteras Antonieta Herrera Rubio y Ana Luz Solís Frías, en cumplimiento con la recomendación emitida en agosto por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Esto lo hizo por los actos cometidos el 29 de julio de 2019 por el entonces presidente municipal panista Luis Alberto Villarreal García, cuando les quitó a ambas la grabadora cuando estaban cubriendo una manifestación pacífica de policías.

Imagen del video en el que Luis Alberto Villarreal García acusa a las reporteras Antonieta Herrera Rubioy Ana Luz Solís Frías de apoyar a la delincuencia con su trabajo. Foto: Cortesía de POPLab.

Gonzalo González expresó: “A nombre de la administración municipal 2018-2021, ofrezco dicha disculpa y me pronuncio por proceder siempre a favor de las instituciones autónomas.

“Se reconoce nuestra responsabilidad institucional y se garantiza su integridad en un ambiente de respeto para que no se vuelva a cometer ningún otro acto de agravio a su libertad de expresión”.

Afirmó que esto se lleva a cabo a través de un acuerdo libre e informado con ambas ciudadanas, quienes estuvieron presentes en este acto público.

Aplaudió la era que vivimos como país en que la libertad de expresión es una realidad.

Antonieta Herrera no acepta disculpas de Alcalde de San Miguel de Allende

Sin embargo, la reportera Antonieta Herrera no aceptó las disculpas del presidente municipal interino.

Dijo que por el momento se reservó su derecho a aceptar la disculpa, hasta que Luis Alberto Villarreal salga totalmente de la Presidencia Municipal. Afirmó que si es que él regresa a rendir su último informe de gobierno, no la aceptará.

Leyó un documento en el que reprochó que dos años después del hecho denunciado, llegó la recomendación y que a Luis Alberto Villarreal se le haya permitido ser candidato, a pesar del acto de violencia que cometió contra ella, y que la difamó.

“Gonzalo, lamento, lamento profundamente que te ha tocado y lamento que te haya tocado recoger la basura que dejó Luis Alberto Villarreal. Pero tampoco quedas exonerado porque has permitido campañas de odio".

Y porque has permitido junto con regidores el otorgamiento de licencias a Luis Alberto Villarreal.

Denuncia agresiones por parte de perfil falso

Antonieta Herrera Rubio denunció que ha sido objeto de burlas por parte de un perfil falso de una red social.

“Dónde estás tú, Luis Alberto, no me llegas a la altura de tu dignidad humana. Y por fortuna, la gente ya se dio cuenta del poder que tiene por los políticos y que tú no volverás a gobernar. Esto es una muestra de que la ciudadanía tiene el poder de los políticos porque son sus empleados”.

“A ti que te burlas atrás de un perfil falso, recuerda que te estás burlando de tu hermano al que asaltaron, te estás burlando de tu hijo a que lo maten por la inseguridad”, manifestó la reportera de San Miguel de Allende.

Agregó que la agresión que vive por parte de Luis Alberto Villarreal en su contra, la dejó en el desempleo.

Esta agresión que viví fue la creación de operativos erróneos de seguridad en mi casa, la exclusión de ruedas de prensa por parte de ti, Gonzalo.

Pero aseguró que mientras tenga vida, seguirá dando voz a la ciudadanía. Agradeció a la red de periodistas, a la organización Las Libres y a la Guardia Nacional por el apoyo que le han brindado todo este tiempo.

Después de la intervención de Antonia Herrera, en el Facebook de Presidencia Municipal cortaron la transmisión y ya no difundieron el mensaje de Ana Luz Solís.

Ana Luz Solís denuncia ataques a su medio de comunicación

Sin embargo, en la conferencia la periodista Ana Luz Solís afirmó: “Que siempre nos reprimieron, que tumbaron la página de Nes San Miguel (donde ella labora y de la que es dueña).

“Tony (Antonieta Herrera) y yo fuimos víctimas de Luis Alberto Villarreal. Luis Alberto Villarreal le habló a todos mis clientes para decirles que no me compraran”.

Agregó que les llegaron mensajes ofensivos durante la campaña de Luis Alberto Villarreal. Y reclamó que todos aceptaron que las violentaran.

Ya nos habían dejado sin chamba, lo único que no pudieron quitarnos fueron las malditas teclas de nuestra computadora. Ese es mi mensaje, no nos van a callar.

