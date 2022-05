Alcaldesa Lorena Alfaro pide transparencia en caso de Ángel Yael

Irapuato, Guanajuato.- La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, señaló que a su gobierno no le corresponde esclarecer el homicidio del universitario Ángel Yael Ignacio Rangel a manos de de la Guardia Nacional, pero sí expresar su rechazo a la forma en la que las instancias federales llevan el caso.

La liberación del elemento detenido deberá ser transparentada de inmediato y dar una respuesta contundente de quienes son los responsables de estos lamentables hechos”, dijo.

Luego de reunirse con los familiares de Ángel Yael Ignacio Rangel, la Presidenta Municipal de Irapuato les externó su apoyo y reiteró que exigirá justicia ante las instancias pertinentes.

“Lo que hoy tenemos enfrente como sociedad y gobiernos no es solamente un proceso judicial, para determinar responsabilidades y consecuencias, no es tampoco la oportunidad mediática para señalar, desvirtuar y atacar a personajes, instituciones y autoridades y mucho menos lo es para polarizar, lo que hoy tenemos enfrente es la valiosísima y sagrada oportunidad de llegar a la verdad y hacer justicia para que esto no vuelva a suceder ¡nunca más!

La batalla que se está emprendiendo, es la batalla de miles de familias más que están liderando en este momento a lo largo y ancho del País y a las que necesitamos sumarnos, todas y todos, el Gobierno municipal de Irapuato está en total y absoluta disposición desde el primer momento para colaborar con las autoridades federales y estatales en el esclarecimiento de los hechos, pero sin perder de vista que lo más importante es el dolor de los padres, los familiares y los amigos de Ángel”, agregó.

Sobre la solicitud de colaboración que hizo el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, la Alcaldesa de Irapuato mencionó que el Gobierno Municipal sí brinda apoyo con vigilancia y otros servicios en la comunidad El Copal.

