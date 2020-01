Alcaldesa de Salamanca despide a personal para ‘tapar’ transas

Salamanca.- Abner Paniagua Torres fue acusado por la Contraloría de Salamanca, de robar expedientes de dos investigaciones de malos manejos de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz.

Los expedientes “están desaparecidos”, dijo el contralor Miguel Cordero Saucedo.

El acusado fue asignado a otra área de la administración municipal para conservar su empleo; lo “cobijaron” para que continuara recibiendo sueldo.

Debido a que Paniagua no ha devuelto los expedientes, “pido su remoción del cargo, pido su separación y Recursos Humanos lo protege; por un lado protege a un infractor, pero que finalmente les favorece a ellos y por otro lado me empiezan a correr mi gente”.

Cuando el Contralor ha pedido la devolución de los expedientes, Abner le respondió que tenía “órdenes” de resguardar los expedientes en otro lugar y que por este motivo no podría regresarlos a la Contraloría Municipal.

Llegó el momento en que se lo pido por escrito y me dice: es que usted no me puede pedir eso, tengo órdenes de resguardar el expediente en otro lugar, son órdenes de Presidencia”.

El Contralor, explica, “le contesté… tu jefe soy yo”.

Abner acotó: “tengo órdenes de resguardarlos allá” mientras que se retiraba.

El contralor aún en funciones considera que el atentado que sufrió en su camioneta y domicilio el pasado 13 de diciembre, cuando fueron balaceadas, fue un acto intimidatorio hacia él y su familia, relacionado con las investigaciones que ha llevado a cabo hasta ahora.

El Contralor lamentó el despido de cuatro de sus colaboradores; la primera fue una licenciada de investigaciones que salió en noviembre, después otra despedida en diciembre del área de auditoría.

Por último el pasado 8 de enero quedaron fuera Ivonne Vargas Amador y Gloria Margarita Sáenz Pérez, otras dos abogadas que investigaban.

La injusticia de cómo están sacrificando gente inocente a mí me pesa mucho, de veras es algo que me tiene muy inconforme y me parece lo peor de este proceso. Me siento mal con ellos, yo quisiera poder ayudarlos, pero estoy atado de manos.

Las dos últimas abogadas tuvieron la valentía, en el momento que les dijeron aquí está finiquito y cheque, a pesar de su necesidad económica, rechazaron la liquidación y no firmaron nada”.