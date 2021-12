Alejandro Arias diputado priísta se disculpa por insulto durante sesión en vivo 

Guanajuato - El diputado priísta Alejandro Arias Ávila, dijo que el insulto que refirió durante la sesión de Pleno no era para su compañera Ruth Tiscareño Agiotia, pero no aclaró a quién se refería.

En la misma sesión de Pleno, la última del año y que se alargó por 13 horas, el legislador ofreció disculpas por "el descuido", pero recalcó que no hacía referencia a la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI.

Hace algunas horas por un descuido mío, el micrófono se quedó abierto, hice un comentario que se escucha en la grabación del video y se interpretó por un descuido mío que lo había dirigido a mi compañera diputada Ruth Tiscareño Agiotia y quiero explicarlo en el Pleno, por eso me espere hasta el final para hacerlo delante de todos y de todas mis compañeras", dijo frente al Pleno del Congreso local.

"La verdad me apena mucho estar en esta situación porque procuro siempre el respeto a las mujeres, pero bueno en el punto en el que estaba votándose yo apreté el micrófono porque seguía y estaba conversando con uno de los asesores, hice el comentario y se llevó a cabo lo que ya está en redes sociales y en algunos medios de comunicación", agregó.

El diputado aseguró que tiene una relación de respeto con su compañera, por la cercanía que tienen con respecto al Partido Revolucionario Institucional.

Todo mundo sabe que la diputada Ruth Tiscareño aparte de ser la presidenta de mi partido, de la que yo soy secretario y que hemos caminado mucho tiempo juntos en la dirigencia del Partido, hemos pasado por muchas cuestiones. Mal haría yo en tener algún elemento para poder proferir algún insulto en contra de ella, no lo hice, no me referí a ella, fue desafortunado tener el micrófono abierto, asumo las consecuencias", enfatizó.

VIDEO: El diputado del PRI Alejandro Arias lanza un insulto en sesión en vivo del Congreso

Arias Ávila sostuvo que siempre ha procurado conducirse con respeto hacia las mujeres, "lo hago en mi vida cotidiana, no he tenido ninguna vez un episodio en este sentido, me apena mucho estar aquí, pero lo quiero hacer de frente a ustedes, mi respeto para las mujeres".

Durante la sesión de Pleno, el legislador priista refirió un insulto, aparentemente dirigido a su compañera de partido, cuando ella tuvo el error al votar a favor un exhorto presentado por Morena.

