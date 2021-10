Alejandro Arias, legislador priista que promete ser una oposición responsable

León, Guanajuato - El profesor leonés Alejandro Arias Ávila es el Secretario General del PRI en Guanajuato y ahora también el Coordinador del Grupo Parlamentario. Ofrece que serán una oposición responsable, que construya acuerdos a favor del estado.

También se pronuncia a favor del derecho a decidir en los temas del matrimonio igualitario y de la despenalización del aborto, que están hoy sobre la mesa.

Su agenda incluye temas de seguridad pública, reforma electoral, protección de la niñez y mujeres, y que los inversionistas que reciben facilidades del Estado contribuyan con infraestructura donde se asientan y mejores condiciones laborales.

¿Quién es Alejandro Arias Ávila (descríbete como persona y político)?

“Soy una persona que nunca da nada por hecho, autodidacta, tenaz, trato de ser buen padre, esposo, hijo, hermano, amigo. Trato de ayudar a los demás. Estudié en escuelas públicas, nací y viví en una vecindad de la calle Gardenia, el primero de 9 hermanos. Hijo de un pespuntador y una ama de casa. En lo político trato de ser conciliador, ordenado, leal, con palabra y respetar los acuerdos. Y también en lo político, nunca doy nada por hecho”.

¿Por qué creer que el PRI en el Congreso será una real oposición?

“El Grupo parlamentario del PRI se define, en todo momento, como una oposición responsable, que construye, que llega a acuerdos, y que busca el entendimiento en todo aquello que beneficie a los guanajuatenses, por lo tanto, no aspira al aplauso fácil y generoso. Si ser real oposición es el no por el no. Allí no vamos a jugar. Prefiero la oposición leal”.

¿Seguirás como Secretario General del Comité Estatal?

“No, mi deseo es dedicarme de tiempo completo al Congreso del Estado, la Coordinación y la Diputación”.

¿Hasta cuándo? “10 de octubre”. “¿Ya no cobras?”. Septiembre fue el último mes.

¿Dinos 5 propuestas concretas de la agenda que impulsarás en el Congreso?

Seguridad pública: Policías preparados, mejor pagados. Inteligencia, tecnología, coordinación, infraestructura, combate a la impunidad, personas desaparecidas, feminicidios, y un largo etcétera. Reforma electoral: Regidores de mayoría; definición de ley de alternancia en candidaturas en distritos locales y municipales; acortar los tiempos de los juicios electorales, para una resolución más expedita, por mencionar algunos conceptos. Suscribo la agenda política: Ocho compromisos para erradicar la violencia contra la niñez, de World Visión. Asimismo los derechos y protección de la mujer. Los inversionistas que reciban facilidades del Estado para invertir deben por ley retribuirle un porcentaje de infraestructura al espacio geográfico inmediato a su inversión. Así como mejorar los sueldos y la capacitación para tener más y mejores empleos. Adecuación de la Ley Orgánica Municipal: Contralores, delegados municipales, hacienda pública, nuevos municipios.

¿Será la agenda de los cuatro o Yulma Rocha va por la libre?

“Estamos obligados por el estatuto del partido a definir una agenda legislativa que sea acorde con nuestra declaración de principios y programas de acción. Yo confío y trabajaré porque así sea”

¿Lastimó al PRI la inclusión de la potosina Ruth Tiscareño en la pluri sin tener dos años de residencia?

“Cualquier lista de representación proporcional o pluri como es más común llamarla, siempre dejará heridos y resentidos, fundamentalmente entre los que se sienten con más derecho (según su visión). No recuerdo en la época reciente una lista de RP que haya sido aplaudida. Desde mi punto de vista Ruth tenía los merecimientos necesarios para ir en la lista, cumplía con todos los requisitos de ley, como quedó demostrado ante los órganos partidarios, primero; en los electorales, después; y por último, en las instancias jurisdiccionales electorales. Nadie pudo demostrar que no cumpliera con los requisitos legales”.

¿Apoyas los matrimonios igualitarios? ¿sí o no y por qué razones?

“Yo estoy a favor del derecho a decidir”.

¿Por qué crees que el PRI en Guanajuato todavía tiene futuro?

“En política nadie se muere. En el PRI Guanajuato le hemos estado apostando a la creación de una nueva generación de jóvenes y mujeres que le inyectan sangre nueva al partido, hoy algunos son presidentes municipales, diputado local, que incluso siendo muy jóvenes ya fueron reelectos y otros que fueron a campaña en la elección más difícil de la historia para el partido, otros más son dirigentes en los comités municipales. Los agoreros del desastre tienen toda la vida desapareciendo al PRI y aquí seguimos, siendo el semillero más grande de los partidos políticos y no nos acabamos”.

¿A favor o en contra de la permanencia del fiscal Carlos Zamarripa y por qué?

“Se requiere una coordinación entre los órdenes de gobierno, que trascienda de las palabras a los hechos y envíe un mensaje de confianza y esperanza a la sociedad. No olvidar que, a los hombres públicos, se les mide por sus resultados. Si las circunstancias demandan cambio, ninguna estrategia, ni ningún funcionario puede considerarse inamovible o perpetuo si no da resultados, contundentes y perceptibles. Me da igual si se va o si se queda, el tema de la inseguridad no se limita a los nombres, verlo así, es simplista. Quien, en su sano juicio,cree que quitando al villano favorito, por arte de magia las cosas cambiarán. No me sumo a eso. Propongo un análisis serio, técnico, académico, científico. Sobre el desempeño del Fiscal y del Secretario de Seguridad Pública. Alejado del linchamiento mediático y de la intencionalidad política”.

¿Qué opinión tienes de la primera mitad del sexenio tanto del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, como del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador?

“El Gobernador tiene pendientes importantes, como lo es la inseguridad, las desapariciones, el incremento de la pobreza, la deuda con los familiares de desaparecidos, combatir la corrupción y la impunidad.

El Presidente con la peor mitad de sexenio y encaminado a ser un sexenio perdido, que dejará a quien venga en el 24 una situación muy complicada, con muchos más pobres, más compromisos y gastos que él pudo sortear, acabándose lo que sus odiados neoliberales dejaron en las arcas”.

¿Apoyas la despenalización del aborto? ¿sí o no y por qué razones?

“Yo estoy a favor del derecho a decidir”.

¿A favor o en contra de la permanencia del secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, y por qué?

Se remite a la respuesta anterior.

RETRATO

Mayor cualidad: La fuerza de voluntad (digo yo) y la paciencia (dicen los que me conocen).

Peor defecto: Los postres y no prestar mis libros.

Pasatiempos: Correr y leer.

Libro que estés leyendo: López Obrador: el poder del discurso populista, de Luis Antonio Espino.

Serie favorita: The West Wing (El ala oeste)

Político que admires: Luis Donaldo Colosio.

PCCD

