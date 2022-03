León, Guanajuato.- Aunque ya no se esperaría una situación catastrófica, en México podría haber un repunte de casos de COVID por la llegada de la subvariante BA.2 de Ómicron.

Así lo afirmó el infectólogo Alejandro Macías Hernández, quien explicó que en países como Estados Unidos y México donde todavía la subvariante BA.2 no sustituye completamente a la variante BA.1 podría ocurrir un repunte de casos por la entrada de dicha subvariante del virus como ya pasó en Europa.

“Si es verdad que algunos países, sobre todo los europeos, Norteamérica y buena parte de América Latina parece que ya están dejando los principales picos de las variantes y pudiera ser que tengamos todavía algunos repuntes, aunque ya no se esperaría una situación catastrófica.

“Parece que cuando vayamos en la mayoría de los países a que la subvariante BA.2 de Ómicron sustituya a las variantes anteriores vamos a tener con muy buena probabilidad un repunte a no ser que ocurra como en Sudáfrica donde ese repunte no se dio”, explicó el especialista en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Añadió que en Sudáfrica ocurrió que la sustitución de la variante BA.1 por la subvariante BA.2 de Ómicron no se asoció con un incremento de los contagios.

Macías Hernández explicó que para detenerse las subvariantes de Ómicron requieren inmunidad híbrida, es decir gente que se haya infectado y personas que se hayan vacunado contra la COVID-19.

“Ómicron aunque dio un gran pico de casos no dio un pico tan alto en mortalidad, por varios motivos, porque aunque era una variante que infectaba con gran facilidad había ya mucha gente con inmunidad y con vacuna por eso los picos de hospitalización y muerte ya han sido menores con la subvariante Ómicron”, apuntó.

Enfatizó que al parecer el mundo va saliendo de una situación muy complicada para pasar a una más manejable partir del segundo trimestre del 2022.

Alejandro Macías pide no bajar la guardia

Sin embargo, destacó que la pandemia no ha terminado e hizo un llamado a no dejar de lado las precauciones para evitar más contagios y muertes por coronavirus.

“Todavía esto no se ha terminado, el virus no se va a ir, se va a quedar con nosotros y mientras no tengamos ninguna información de que la subvariante BA.2 sustituyó a la variante BA.1 en la mayoría de los países no podemos dejar las precauciones.

“Sigamos usando el cubrebocas en espacios cerrados, tengamos espacios más ventilados, hay que evitar los tumultos y quien pueda trabajar en casa es preferible, hay que contribuir a que haya menos personas en lugares cerrados y vacunarse. Veamos esto con optimismo”, exhortó.

