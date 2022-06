Alerta Profeco de 'leche' que no es leche y de estas marcas que incumplen con la norma

Guanajuato.- Ante los altos costos algunos producen “leche” que no es leche, por lo que la Profeco alerta a los consumidores con estos productos “pirata”.

En su estudio de calidad a 17 leches, publicado en la Revista del Consumidor del mes de junio, la Profeco informó que la marca de Los 19 Hermanos no es leche y trae menos contenido del declarado en su etiqueta y no es “leche de vaca”.

Este producto es en realidad una mezcla de leche con grasa vegetal, por lo que incumple con la Norma Oficial Mexicana 155; tampoco cumple con los contenido de sólidos no grasos y la densidad mínima de la NOM-155 y contiene 36 mililitros menos de lo que tiene declarado en su etiquetado”, aseguró Profeco.

Hay otras marcas que son exhibidas por no cumplir con los estándares de calidad.

Los productos de la marca Lala no cumplieron con la norma “por el proceso no regulado de eliminación de lactosa”, ya que su densidad y contenidos de sólidos no grasos no son los mínimos requeridos.

Leche Querétaro tampoco cumple con normas, pues tiene 75 mm menos de lo que declaran, es decir dan de menos.

Sin embargo, el estudio en general fue bueno porque “todas las leches y productos lácteos analizados cumplen en calidad sanitaria, así como con el contenido de caseína conforme a las normas de referencia”, dijo la Profeco.

Productores de leche señalaron que en el mercado hay una gran cantidad de leche “pirata”, que no es leche, dado que los costo de producción son arriba de ocho pesos por litro, y mucha de esta se utiliza para la elaboración de queso, para las tradicionales “kekas”.

El costo de los insumos para alimentar a las vacas registran ya un aumento hasta de dos pesos por litro, de ahí que se oferten “leches” que no son, señala José Manuel Valdovino Zermeño, de la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche).

Precisa que el maíz subió de 4.50 pesos el kilo a arriba de siete y una vaca come un promedio de ocho kilos por día; el precio de la soya subió de cinco ó seis pesos hasta 11 y hay que agregarle la alfalfa que de costar 90 pesos la paca de 30 kilos, se disparó hasta 130, explicó el productor.

