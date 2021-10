Alguien haga el favor de traerle un Dramamine al diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna. Es que dicen que se subió al tabique de la presidencia de la Mesa Directiva... ¡y ya se mareó!

Tanto en las bancadas de oposición como sus propios compañeros de Morena, están sorprendidos de ver cómo el legislador aprovecha su cargo para ir a cuanto evento le sea posible, lo inviten o no lo inviten. Dicen que prácticamente no se ha perdido una sola toma de posesión de los nuevos gobernadores. Sin embargo el problema no es ése.

Lo que está causando escozor en San Lázaro es que Gutiérrez Luna se presenta como el mero mero que puede decidir cómo se va a repartir del Presupuesto 2022. La realidad es que su encargo no implica ese poder político, pues su función es más bien administrativa. Ojalá no se pegue muy fuerte cuando caiga de la nube en la que anda.

***

Aunque es por lavado, está muy, pero muy sucia la acusación en contra de los 31 científicos del Foro Consultivo del Conacyt. Quienes han tenido acceso al expediente cuentan que fue presentada por una autoridad no competente, pues lo hizo el procurador fiscal.

Por ley, la Secretaría de Hacienda debe presentar estas denuncias a través del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Y sabiendo cómo es el queretano, difícilmente se habría prestado a este numerito que huele a venganza.

En la FGR afirman que fue el propio procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, quien pidió a los Ministerios Públicos ingresar la petición en fin de semana... para dar su domingazo. ¿Será que anda buscando reflectores o que, al revés, quiso hacerlo en lo oscurito para brincarse a Rogelio Ramírez de la O y a Santiago Nieto? Es pregunta que no requiere ciencia.

***

Muy movido anda el senador Juan Antonio "Toño" Martín del Campo buscando apoyos para ser candidato a la gubernatura de Aguascalientes. Y aunque la elección es hasta junio del próximo año, el panista ya está haciendo amarres dentro y fuera de su partido.

Hace poco se reunió con Jesús Ortega quien, según esto, le prometió que el PRD se sumaría a postularlo en coalición. Falta ver si también logra sumar a Movimiento Ciudadano, al que ha estado cortejando desde hace meses.

Como sea, lo primero será que Martín del Campo obtenga la postulación del PAN, pues no es el único aspirante. La ex alcaldesa Teresa Jiménez también está fuerte en las encuestas, pese a que rompió políticamente con el gobernador Martín Orozco. ¡Cierren las puertas!

***

Es entendible que Emilio Lozoya se haya escapado del arraigo domiciliario para ir a cenar al Hunan. Nada como un buen pato laqueado, para un pájaro de cuenta mimado.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos