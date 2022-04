Aplauden taxistas ejecutivos ‘cancha pareja’ para 7 mil afiliados a apps de taxi privado

Guanajuato.- Líderes de organizaciones de taxis ejecutivos señalaron que las reformas a la Ley de Movilidad del Estado aseguran “cancha pareja” para más de 7 mil conductores afiliados a aplicaciones de servicio de taxi privado.

Tenemos que buscar lo bueno, entrar en una plataforma y ser nuestros propios patrones, dejar de darle comisión a empresas trasnacionales, habrá que ver las limitantes pero ya entraremos a un terreno parejo todos”, opinó Víctor Mosqueda, del Colectivo A.D.E.

Esta asociación cuenta con 2 mil 345 afiliados en San Francisco del Rincón, León, Silao, Irapuato, Celaya, Salamanca, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende, que usan varias plataformas y hacen servicios fuera de ellas.

Se insistió en que con estas regulaciones se terminará la persecución de Movilidad del Estado y ataques de taxistas convencionales.

El vocero del colectivo insistió en que “al taxi verde no le conviene mucho esta reforma pero no pueden hacer nada, el verde sólo no querrá ahora que se metan en su terreno de ruletear y así que sea parejo para trabajar”.

La organización a cargo de Rubén Fonseca, Abey Taxi, que ya tiene su app de taxi ejecutivo Road Lion, señaló que es buena esta reforma porque da opciones al conductor y usuario para usar sin problema el servicio que guste.

