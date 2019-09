Aprende como cambiar los pensamientos para beneficio de uno mismo

León.- Aprender a cambiar los pensamientos para beneficio de uno mismo y tener la libertad de elegir cómo sentirse, fueron algunos de los puntos de la conferencia “Emociones tóxicas 2” que impartió Rosy López Solís.

La plática, dirigida a mujeres, se realizó en Cinépolis Centro Max y fue organizada en vinculación con el Centro Kumon.

La ponente explicó que la neurociencia dice que el cerebro es el que con sus pensamientos influye en las emociones, por lo que es importante identificar el sentimiento, vivirlo y canalizarlo de una manera positiva.

Se trata de concientizarme para ayudarle a mi cerebro a funcionar a mi conveniencia porque muchas veces no somos conscientes de que mi cerebro me quiere traicionar o me ha estado traicionando”, comentó.