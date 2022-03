Arman frente común para 2024 contra la 4T

León, Guanajuato.- Este sábado 26 nace el Capítulo Guanajuato del Frente Cívico Nacional (FCN) que tiene el propósito de empujar a los partidos políticos de oposición a Morena a definir, vía elecciones primarias abiertas, a un solo candidato presidencial para el 2024.

Juan Francisco Torres Landa, integrante del comité promotor del FCN, expuso en entrevista para AM que, ante el deterioro institucional en varios rubros (seguridad, justicia, salud, educación, economía, trabajo) urge un proyecto viable para el país.

Necesitamos tener un plan distinto, una plataforma y una candidatura común, una coalición no solamente electoral sino de Gobierno, para asegurar que en el futuro se logren las condiciones que el país requiere y que hoy están amenazadas”, señaló.

Este sábado a las 12:00 horas en el Hotel Real de Minas Poliforum León se convoca a la instalación del Comité Promotor del FCN en Guanajuato, en un evento que encabezarán Juan Francisco, Amado Avendaño y Guadalupe Acosta Naranjo.

Juan Francisco Torres Landa, integrante del comité promotor del Frente Cívico Nacional.

Al evento asistirán unas 100 personas y el trabajo es un llamado a todos los que coinciden en que México no va bien. “Aquí no queremos polarizar, sino unir”, dijo. Entre los participantes están José Alberto Castro Vera y Miguel Alonso Raya, aclaró que no hay una dirigencia vertical sino grupos de trabajo por una misma causa.

El Capítulo Guanajuato del FCN tendrá la tarea de abrir canales de diálogo y representación en los 46 municipios para, de la mano con la sociedad, ubicar liderazgos locales y las causas no atendidas para analizar y generar propuestas.

Por ejemplo, comentó, en la crisis de violencia que azota a Guanajuato, la violencia contra las mujeres en específico, el abandono al campo, la situación laboral, la protección para la niñez, la calidad educativa, la movilidad social, y muchos temas.

El caudillismo ha hecho un enorme daño al país. Hoy la apuesta debe ser a las instituciones, las libertades, el estado de derecho y los contrapesos”, puntualizó el secretario General de México Unido Contra la Delincuencia, A.C. desde 2005.

Esperan el sí de partidos

La iniciativa del Frente Cívico Nacional se anunció el 27 de noviembre del 2021 y el próximo mes de mayo celebrará su asamblea fundacional como organización. Hoy ya tiene representación en 10 estados y esperan llegar a los 32 y a 300 ciudades.

Torres Landa retomó que en 2021 la coalición electoral “Va por México” -integrada por el PAN-PRI y PRD-, logró una plataforma electoral común y resultados favorables, pero faltó tener candidatos que surjan de una mayor participación social.

Por eso la propuesta de elecciones primarias abiertas en la elección presidencial que sean organizadas por el INE con las prerrogativas que tienen los partidos. En donde los candidatos sean legitimados por la sociedad y no por cúpulas de partidos.

Dijo que esperan el sí de esos tres partidos, y también de Movimiento Ciudadano.

Solamente con esta fórmula se genera entusiasmo para abatir el abstencionismo, que es el único antídoto para evitar que la delincuencia organizada decida elecciones, así pasó en el poniente de la CDMX donde participó 60 por ciento”, dijo.

Se trata, primero de ganar 2024 y luego de exigir resultados, concluyó Torres Landa.

