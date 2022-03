Purísima del Rincón, Guanajuato.- Un joven fue asesinado a balazos cuando se encontraba sentado en un sillón de su casa, en la colonia Los Mirasoles.

El hecho sucedió en una vivienda de la calle Rumorosa, entre las calles Cuenca Florida y Bello Amanecer, alrededor de las 6:30 de la tarde.

Purísima: El joven fue identificado como Cristian, de 25 años, vivía en la calle Rumorosa, en la colonia Los Mirasoles. Foto: Staff AM.

Según versiones de personas en el lugar, aparentemente el joven se encontraba sentado en un sillón, cuando llegaron dos hombres en una motocicleta.

Ambos hombres irrumpieron en la casa y al tenerlo a la vista, le dispararon en varias ocasiones para después regresar a la moto y huir.

Las detonaciones alarmaron a los vecinos quienes llamaron al sistema de emergencias 911 y al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública quienes confirmaron la agresión al ver al joven con varios lesiones de bala.

Por lo que pidieron apoyo de paramédicos y al lugar acudieron elementos de Protección Civil y de Comisión Nacional de Emergencias, quienes es al intentar ayudarlo sólo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Al confirmarse el fallecimiento, el lugar fue acordonado por los Policías Municipales quienes informaron de lo ocurrido a la Fiscalía del Estado.

De igual manera, vecinos comentaban que Cristian, como aparentemente fue identificado el joven de 25 años, quedó sentado en un sillón que estaba cerca de la entrada.

Varias mujeres, al parecer familiares del joven llegaron al lugar en medio de un llanto ensordecedor, suplicando que esperaban no fuera su familiar, “díganme que no es cierto, que no es él”, decía una de ellas.

Instantes después llegaron agentes de investigación así como peritos, para iniciar con las indagatorias correspondientes.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense llegó para recoger el cuerpo y llevarlo a sus instalaciones de Guanajuato capital para realizar la necropsia de ley correspondiente.

