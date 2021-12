Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo confirmó que participará en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se realizará en Tabasco y que será encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que la convocatoria es para tratar asuntos en materia de seguridad y por este motivo acudirá acompañado del secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini.

Dijo que la intención es que además del secretario de Seguridad también pudiera participar la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, Sophia Huett López, sin embargo, la participación se limitó al Gobernador y una persona más.

Voy con Álvar, están pidiendo solamente una persona, yo quisiera que me acompañara Sophia Huett y algunos otros, pero me dijeron que no que solamente una persona y va Álvar”, añadió.