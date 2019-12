Bailan por una buena causa

León.- La Compañía de Danza del Instituto Oviedo se unió a la causa de Fundación Ninji con la presentación “El muro”. para ayudar al comedor comunitario Madre Lupita, Alfonso Soto y Juan Carlos López en Las Joyas, que ofrece alimento a 300 niños de escasos recursos.

La dirección de este espectáculo cultural estuvo a cargo de Roberto Mosqueda y codirigido por Ilse Torres y Rocío Gallardo.

Estefanía Padilla, Jorge y María Acevedo, Saúl Cruz, sor Ofelia Alfaro, Elena Muñoz, Juan Carlos López, Jonathan López, Rocío Bretschnaider, Diego y Paola García.

La presentación se realizó en el Teatro Aurora del Instituto Oviedo y es una reflexión sobre el muro que representa la pared gruesa y exterior de un edificio, que protege, separa, delimita y aprisiona.

La Gran Muralla China, el Muro de Berlín, el Muro de los Lamentos… el muro que amenaza en la frontera entre Estados Unidos y México, parecen ser barreras que se construyen a partir de evidenciar las diferencias y no las similitudes entre los humanos.

Alumnos del Instituto Oviedo bailan para ayudar a los que menos tienen.

Con esta propuesta los integrantes de la Compañía de Danza Oviedo cuestionan al espectador con: ¿cuáles muros me rodean o me han puesto?, ¿cuáles muros he construido entre el otro, la otro y yo? ¿Cuáles muros tengo dentro de mí?, para dar el primer paso y romper las paredes que impiden simplemente ser.