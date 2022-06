Salvatierra, Guanajuato.- En redes sociales, familiares y amigos exigen justicia por el asesinato de la bebé Aliyah.

El asesinato de la bebé de 7 meses ocurrió el martes 14 de junio cuando un hombre entró a una casa en la colonia Molino de Ávila y disparó para después huir.

En un video, con duración de más de una hora, la abuelita de la bebé Aliyah exige justicia y pide a las autoridades esclarecer el asesinato para que den con los responsables.

En el video, la abuela de Aliyah le agradece al Alcalde de Salvatierra el apoyo que se le ha brindado desde que sucedió el ataque donde la bebé murió debido a una bala perdida.

La mujer, conocida como Marce, comenta que son gente de bien y únicamente se dedicaban a trabajar, por lo que era injusto por lo que estaba pasando su familia.

"Queremos justicia para mi niña, nosotros no somos personas malas, no somos personas de mal corazón ni actuamos mal, estamos destrozados. Mi Aliyah no merecía morir. Era una bebé de siete meses que tenía toda una vida por delante. También agradezco las muestras de apoyo que me han brindado todas las personas desde el inicio con mi página de ventas, así como el presidente municipal Germán Cervantes quien nos ha estado apoyando desde que le arrebataron la vida a mi bebé", se le escucha decir en el video.

Pidió que el video fuera difundido a través de las distintas redes sociales para que su desgracia llegara a oídos del Gobernador y del Presidente de la República exigiendo justicia y que todo el mundo se entere de la maldad que hay en algunas personas.

El cuerpo de la pequeña fue velado hoy en una funeraria del centro de Salvatierra y fue trasladado a Gainesville, Georgia, donde le darán cristiana sepultura.

La madre de la pequeña a través de su red social de Facebook agradeció a todas las personas sus muestras de apoyo y condolencias.

“Primero que nada quiero agradecerles a cada una de las personas que nos han mandado sus condolencias, bendiciones y bonitas palabras. Quiero invitarlos a darle a mi bebecita su último adiós de aquí de Salvatierra como se lo merece mi pequeña gigante ALIYAH. la velaremos con toda la seguridad que nos están brindando, después saldrá en vuelo para darle sepultura en Gainesville, Georgia”, publicó en su cuenta de Facebook.

