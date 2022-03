Buscan dignificar a momias de Guanajuato y exhibirlas sin morbo

Cd. de México.- Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) trabajan en un nuevo enfoque para exhibir a las momias del Museo de las Momias en Guanajuato con dignidad, contando sus verdaderas identidades como personas, y no como un espectáculo morboso.

Se trabaja en un proyecto museográfico que busca mostrar, en la medida de los posible, los nombres e identidades de los cuerpos procedentes del Panteón de Santa Paula, Guanajuato, para presentarlos como personas y no con apodos como “La Bruja” o “El Ahorcado”.

Juan Manuel Argüelles San Millán, titular de la Dirección de Antropología Física (DAF) del INAH, explicó a Agencia Reforma, que además el proyecto tendrá una orientación pedagógica para informar a los visitantes sobre los procesos de momificación.

"Durante mucho tiempo -por objeto de la historia, no por responsabilidad de nadie- han estado sujetas a una narrativa que a principios del siglo 20 era permitida, pero que ahora no es deseable en términos éticos. Hoy mismo en el Museo de las Momias de Guanajuato se habla de 'El ahorcado', 'El ahogado' o 'La bruja' y una serie de cosas que no pueden pensarse como correctas", expuso en entrevista a Agencia Reforma.

Para averiguar la identidad de las entre 117 y 120 momias exhibidas, expertos investigarán en archivos estatales, municipales, parroquiales e incluso, será necesario acudir con familiares que puedan proporcionar información de los cuerpos albergados en el museo y en el parador turístico Sangre de Cristo.

Aunque la investigación contribuirá al proceso de dignificación, el experto destacó que también es necesario cambiar la narrativa con la que son expuestos los restos.

"Saber la identidad concreta de las momias puede ayudarnos mucho a contar mejor su historia, pero más que la identidad de cada una, es la narrativa en conjunto la que procederá a dignificarlas", insistió.

"Se puede contar por qué la 'espectacularización' del cuerpo humano en museos, en circos u otros espacios itinerantes fue una costumbre desde siglos atrás. Hay ejemplos como el de Julia Pastrana o los 'Microcéfalos aztecas'. Todavía a finales del siglo 19 y a principios del 20 se acostumbraba esto".

"Hoy", prosiguió el antropólogo, "el Museo de las Momias de Guanajuato es, creo, uno de los pocos espacios que sigue exhibiendo como curiosidad, como objeto de morbo o como objeto espectacular a las momias".

Como primera fase del proyecto de dignificación de las momias de Guanajuato se determinará cuáles corresponden al siglo 19 y cuáles al 20, mediante estudios de isótopos estables, así como análisis de textiles e investigaciones en fuentes históricas.

Argüelles San Millán explicó que esto se debe a que el Panteón de Santa Paula, de donde proceden los cuerpos, es un inmueble histórico y las momias más antiguas constituyen por tanto un patrimonio histórico cuyo resguardo es competencia del INAH.

La segunda fase se relaciona con las condiciones que debe reunir el museo que las alberga y los tratamientos requeridos para la preservación de los cuerpos áridos -se hará un manual al respecto para los correspondientes al siglo 19, que podrá aplicarse también para los del 20-, y la tercera se refiere al proyecto museográfico que dignificará su exhibición.

Argüelles San Millán, quien dirige un equipo integrado por María del Carmen Lerma Gómez, Israel David Lara Barajas, Ilán Leboreiro Reyna y Leslie Julieta Cabriada Martínez para dicho proyecto, descartó que la dignificación de las momias de Guanajuato esté relacionada con las denuncias judiciales que se han presentado por presunto daño duanto los traslados para exhibirlas tanto dentro como fuera del País, así como la desaparición de momias.

Sin embargo, declaró a Reforma, las quejas públicas respecto a las momias de Guanajuato y el estado en el que se encuentran, llamaron la atención al respecto.

"A mí me instruyó el director del INAH, el antropólogo Diego Prieto, para formar un equipo directamente, porque así se lo instruyó el Presidente de la República", puntualizó.

La serie de estudios, en colaboración con el Gobierno de Guanajuato, comenzaron este mes y se esperan resultados preliminares en mayo. Las investigaciones podrían proseguir durante junio y julio.

Advierten daños por movimientos

Argüelles San Millán explicó que las momias de Guanajuato se han deteriorado por su antigüedad, pero también por las condiciones en que son exhibidas y los movimientos a los que han sido sometidas.

"Deben moverse lo menos posible. No deben de estar en la posición vertical en la que hoy se encuentran; deben estar sobre todo en posición horizontal y con una serie de cuidados que ahorita mismo no tienen. Tampoco deben viajar".

"No deben ser puestas en movimiento. En cualquier parte del mundo, mover una momia es una cosa delicada y se debe de hacer lo menos posible.

"Tal vez alguna, que tenga condiciones muy óptimas, podría ser separada y hacérsele un embalaje para cuando quieran, digamos, exponer un ejemplo de las momias de Guanajuato en el mundo", añadió.

Pero los cuerpos áridos deben permanecer sin moverse incluso en su lugar de exhibición o de resguardo, con controles de temperatura y humedad específicos, así como monitoreos constantes.

También aconsejó presentar al público solo una muestra y mantener la mayoría en un sitio dispuesto para su preservación en condiciones adecuadas.

"Una de las cosas que de antemano se pueden ir diciendo categóricamente es que las momias no deben de moverse, de ninguna manera".

Esto aplica, precisó, tanto para las del siglo 19 como para las del 20.

