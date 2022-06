Buscan magistrado desde hace 7 meses

Guanajuato.- Desde hace siete meses hay una magistratura vacante en el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, porque las diferentes fuerzas políticas del Senado no se han puesto de acuerdo en quién nombrarán.

ADEMÁS: Todas estas colonias de León se quedaron sin agua y Sapal explica porqué

Así lo informó en entrevista con AM el senador Erandi Bermúdez. Lo mismo pasa en otros 21 estados. Y es que el Senado es el que nombra a los magistrados de todo el país, a partir de la reforma electoral de 2014.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Y es que el 30 de septiembre venció el plazo del nombramiento del anterior presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, Gerardo Arzola y por lo tanto dejó ambos cargos: magistratura y presidencia. La primera está vacante desde entonces y su lugar es ocupado de manera provisional por Alejandro Javier Martínez Mejía, quien desde hace años era funcionario del Tribunal, pues así lo establece la ley.

El senador Erandi Bermúdez recordó que desde octubre del año pasado, el Senado debió de haber elegido a los magistrados electorales de los 22 Estados en donde hacen falta. Uno de ellos es Guanajuato.

¿Cuál es el tema? Para que pueda salir un tema de este tipo, se necesitan dos terceras partes de los senadores y de las senadoras. No hay consenso”.

ADEMÁS: En León ven excesivo aumento en costo de luminarias

Dijo que en la misma situación se encuentran los nombramientos de consejeros del INAI, que no se tienen las dos terceras partes.

Al no tener las dos terceras partes, la Junta de Coordinación Política no puede mandar la terna al pleno. ¿Por qué? Porque al final del día no hay consenso en los distintos grupos parlamentarios”.

Recordó que en Guanajuato hay 22 aspirantes a quienes la Comisión de Justicia del Senado los calificó como idóneos, de los cuales la Junta de Coordinación Política tiene que formar una terna que es la que se presenta al pleno del Senado.

El propio Gerardo Arzola y Mauricio Guzmán Yáñez, expresidente del IEEG, son unos de los candidatos a la magistratura.

El senador guanajuatense precisó que la falta de consenso no es tanto que un partido no se sume. Sino que como son tantos estados en los cuales hay que nombrar magistrados, puede mandarse un dictamen en el cual en unos estados haya consenso y en otros no. Sino que se tienen que mandar de manera unánime para su votación.

En Guanajuato no se ha llegado ni siquiera a discutir el tema, porque hay otros estados que están muchísimo más complicados. Así que no pasa nada. Es un tema de negociación política”, dijo.

ADEMÁS: ¿Conducirás por carretera?, pues subieron costos de licencias de manejo y casi no hay citas, revisa requisitos

Es decir, todavía no se forma la terna, sino que siguen los 22 aspirantes en espera.

Me preguntaba un medio de comunicación si esto es un tema de cuotas. Sí, claro que sí es un tema de cuotas, hay que decir las cosas como son. Se tiene que llegar a este consenso para poder llegar a las dos terceras partes que se necesitan”.

DSS

ADEMÁS EN VIDEO

¡La inmortalizan! Mona ya tiene su propio mural en Lagos