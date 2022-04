Buscan renovar sindicato de maestros en Guanajuato

Guanajuato.- Tener una mejor dirigencia en la Sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Guanajuato y luchar por los derechos laborales de los docentes es lo que buscan maestros del movimiento Ruta por la Democracia Sindical.

El maestro José de Jesús Hernández Romero, integrante de la sección 13 de dicho sindicato, explicó que en Guanajuato se aproxima el cambio de dirigencia seccional, para lo cual se convocará a una votación posiblemente en mayo.

"La idea es promover otra opción que apuesta por los derechos laborales de los maestros, somos maestros del sistema federal y queremos un cambio a nivel seccional de la dirigencia sindical y que ya no sean siempre las mismas personas de toda la vida.

Estamos haciendo un trabajo de sensibilización con los compañeros maestros, sobre todo los jóvenes, para que volteen hacia otro lado y no apoyen la propuesta que hace la dirigencia actual porque traen su propia planilla. Como movimiento queremos crear también una planilla, nada más que no la podemos adelantar porque nos estaríamos anticipando al proceso electoral, y sería una violación a la regla", adelantó.

Desde hace 5 años, Adriana Sánchez Lira Flores es la secretaria general de la Sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Guanajuato, quien ya cumplió su periodo como dirigente, pues éste es de 3 años, sin embargo por la pandemia no se hizo el cambio de dirigencia.

Hernández Romero sostuvo que hay varias quejas en contra de la actual dirigencia, una de estas es que en estos dos años de pandemia la parte financiera no ha rendido cuentas, además de que se abandonó la lucha por los derechos de los trabajadores de la educación.

El SNTE no ha hecho nada para que el jubilado sea liquidado en salarios mínimos y no en UMAS, como lo están haciendo actualmente, sabemos que es una cuestión legal que lleva bastante tiempo y que no la soluciona el sindicato, pero la presión de nuestra dirigencia tendría que apuntar a eso.