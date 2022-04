Desabasto de microchips ‘pega’ a búsqueda de desaparecidos en Guanajuato

Guanajuato.- Debido a la falta de chips y semiconductores a nivel mundial, buscadoras de Guanajuato no pudieron acceder a dos camionetas para traslados de familias, a un georadar que ayudaría a las búsquedas de desaparecidos ni a cinco tabletas de uso rudo.

“Al hacerse las licitaciones correspondientes no hubo respuesta de los proveedores ante la carencia de chips. El georradar incrementó considerablemente su costo de cotización por lo que no pudo ser adquirido”, señala el Gobierno del Estado.

Esto luego de la publicación de AM en la que se da cuenta que se ocultaron los proveedores de estos insumos.

Se trata de 2 camionetas para traslado de familias, 5 tabletas de uso rudo con software Android y un georadar eran de poco más de 2 millones de pesos que no se ejercieron de un subsidio asignado por la Comisión Nacional de Búsqueda de 12 millones de pesos.

“Dichos recursos se aplicaron para el mejoramiento de las actividades de búsqueda (...) en: adquisición de software, capacitaciones, rastrillos Mcleod, desbrozadoras con cadena de motosierra, sierras telescópicas”, insiste la versión del Gobierno estatal.

Se informó también que al no realizarse la compra, solo se registró la cotización pero no a los proveedores porque no se llevó a cabo transacción alguna.

Sobre el recurso asignado o si fue devuelto a la Comisión Nacional de Búsqueda, no se informó. Tampoco si se buscará la compra de nueva cuenta en el corto plazo.

