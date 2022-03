Guanajuato.- El 17 de marzo de 2020 quedaron suspendidas las clases en Guanajuato y los niños dejaron las aulas como una medida de prevención ante la pandemia de COVID-19.

Así lo informó días antes el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a través de sus redes sociales: "He instruido a la @EducacionSEG adelantar la suspensión de clases a partir del próximo martes 17 de Marzo y hasta el 20 de Abril, esto como medida preventiva ante el #COVID19", publicó el mandatario.

La medida aplicó a todos los niveles educativos y esta decisión impactó en el estado a un millón 581 mil 211 niños y a 70 mil 958 maestros.

Sin embargo, la suspensión de clases presenciales los cinco días de la semana se prolongó casi dos años y pese a esta medida en el estado, desde el 12 de abril de 2020 y hasta el 6 de marzo del presente año, 8 mil 722 menores de 0 a 17 años se contagiaron de COVID-19.

También en el mismo periodo fallecieron por el virus 51 niños y adolescentes, el 47% tenían entre 0 y 5 años; el 43.1%, es decir 22 se trató de menores de 12 a 17 años y cinco eran niños de entre 6 y 11 años, según datos del último reporte del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

"He tomado mayores precauciones"

Mayu y Valentina de 9 y 12 años hace ocho meses se contagiaron de COVID en casa de su abuelita, tras permanecer aisladas durante 17 días, su mamá quien también se contagió confesó que ahora mantiene mayores precauciones para evitar un recontagio.

"Se contagiaron en la casa de su abuelita porque nos dio a todos. Ellas empezaron a tener dolor de cabeza, ojos llorosos, también tuvieron fiebre.

Entonces decidí hacerles la prueba de COVID y así tal cual como llevarlas o que las viera un doctor no, pero su pediatra siempre estuvo al tanto de ellas, él las trató y aunque no fue fácil me aislé con mis hijas durante 17 días", platicó Verónica Valadez Liñero.

Recordó que Mayu, la más pequeña tuvo síntomas durante cinco días y Valentina sólo por dos días y una vez confirmado el diagnóstico de COVID el pediatra les indicó tomar Motrin para la fiebre, pero al ver que no bajaba la temperatura les cambió este medicamento por Febrax y también se les suministró un antiviral.

"Luego del contagio he tomado mayores precauciones, procuro darles vitamina C y si tienen algún resfriado no mandarlas a la escuela y no acudir a lugares donde hay mucha gente", compartió Verónica.

Respecto a la vacunación anti COVID dijo estar de acuerdo en que la vacuna esté disponible para todos los niños sin importar su edad.

"Porque no está de más que se vacunen a todos los niños, ya que de nada sirve que uno esté vacunado si los niños no lo están y ellos se pueden contagiar otra vez o les puede dar más fuerte. Espero que pronto haya buenas noticias sobre el tema", finalizó.

"No se descarta que un niño sano llegue a tener COVID grave"

A pesar de que en la mayoría de los niños la infección por COVID es leve no se descarta que un niño previamente sano llegue a tener la enfermedad de forma grave, advirtió Rafael Hernández Magaña, infectólogo pediatra y Jefe de Urgencias del Hospital de Especialidades Pediátrico de León.

"La mayoría de las veces no son cuadros serios, aquí lo principal es identificarlos y orientar a los padres porque el decir que el niño tiene COVID genera mucha ansiedad en la familia.

Deben mantener la calma y tratar de aislarlos en casa porque los niños son una de las principales fuentes de contagio hacia la población porque casi siempre no se toma como un riesgo y consideran que es un cuadro gripal común y corriente", enfatizó.

Los menores que presentan un cuadro leve de coronavirus se pueden tratar en casa, es importante mantenerlos abrigados, evitar cambios de temperatura, hidratarlos bien y darles medicamentos como analgésicos, desinflamatorios y para la fiebre como el paracetamol o ibuprofeno.

El especialista subrayó que con los niños que tienen alguna comorbilidad como insuficiencia renal, enfermedad pulmonar crónica, asma, cardiopatías, obesidad, diabetes tipo 1, cáncer o VIH se debe de tener mucha precaución porque son más vulnerables a tener complicaciones por COVID.

Reconoció que para algunas familias es difícil aislar al niño contagiado de coronavirus pero indicó que es lo más recomendable, además de que sólo se asigne un cuidador que esté sano y que siempre use cubrebocas y mantener aislada la habitación.

Hernández Magaña precisó que desde que inició la pandemia, en el Hospital de Especialidades Pediátrico de León se muestrearon por sospecha de COVID a 544 pacientes con alguna infección respiratoria, de éstos, 85 resultaron positivos y se hospitalizaron.

A la fecha, el hospital tiene registro de siete muertes debido a que estos niños tenían una enfermedad previa como insuficiencia renal, enfermedades pulmonares crónicas o una cardiopatía.

"Son los pacientes que más graves se nos pusieron. Ante la sospecha de un cuadro respiratorio todas las familias debemos de pensar que puede tratarse de coronavirus.

Debemos tratar a todos los pacientes por más sencilla que sea la infección aunque sea un cuadro gripal leve y tomar las medidas necesarias para evitar el contagio", aconsejó.

Síntomas de COVID en niños:

Dolor de cabeza

Tos

Congestión nasal

Estornudos

Malestar general en el cuerpo

Vómito

Diarrea

Dolor abdominal

La pérdida del olfato o del gusto y la sensación del dolor en el pecho son síntomas que difícilmente manifiestan los niños.

Niños vacunados en Guanajuato

Según datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, hasta el 11 de marzo del presente año, se han vacunado contra la COVID a 21 mil 96 adolescentes de 12 a 17 años y a 575 mil 229 de 15 a 17 años.

Actualmente, la dependencia estatal tiene registro de 5 mil 277 menores amparados para ser inmunizados contra el virus, de los cuales, 2 mil 932 corresponden a niños de 5 a 11 años y 2 mil 345 a menores de 12 a 17 años.

Hasta el 3 de marzo se han vacunado a mil 630 niños amparados de 12 a 17 años, de los cuales, 181 tienen una dosis y a mil 449 se les aplicó ya la segunda dosis de la vacuna Pfizer, son 715 menores dentro de este rango de edad los que están en espera de ser vacunados.

El director de Salud Pública, Pablo Sánchez Gastelum sostuvo que hasta el momento la Secretaría de Salud del Estado no ha recibido ningún pronunciamiento por parte de la Federación sobre la llegada de las vacunas para inmunizar a los niños de 5 a 11 años amparados.

"Si bien es cierto y lo sabemos que en varias partes de diferentes continentes incluyendo Latinoamérica ya se están vacunando a estos grupos de edad; todavía para el tema de nuestro país no ha sido parte de un tema de política federal el aplicar la vacuna a este grupo de edad, esperemos que esto se dé en breve", declaró.

Vacunar a los menores que están en espera depende de que haya vacunas Pfizer en el estado para poder programar la aplicación de las mismas a todos estos menores que siguen en espera y que cuentan con este amparo.

MCMH