Juan decía que el COVID no existía; hoy no se lo desea a nadie

Guanajuato.- Juan Barrientos aseguraba que el COVID 19 era un invento y pensó que no se iba a contagiar. Hoy dice que esta enfermedad no se la desea a nadie y pide a las personas cuidarse y protegerse para terminar con esta pandemia.

Barrientos, mejor conocido como el Timador, ex luchador celayense y quien es el encargado de la Comisión de Box y Lucha Libre de Celaya, no creía en el COVID, hasta este año que fue internado por padecer esta enfermedad.

“Me decían mis hijos, papá vete a vacunar, y decía, yo no creo en esas tonterías, no existe, puras mentiras, pero desgraciadamente me tocó la mala suerte, pero así somos mucha gente dicen que no es cierto, yo no le deseo esta enfermedad a nadie, duré 12 días internado en el Seguro Social, gracias a Dios me atendieron muy bien, doctores y enfermeras, y estamos echándole ganas a todo esto.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

“Recomiendo a las personas de la tercera edad que se vayan a vacunar, porque es muy peligroso, estábamos como 12 personas internadas, y había personas que daban gritos”.

Nunca se vacunó, que cuando le decían que lo hiciera, se molestaba, pero hoy reflexionó.

“Hasta me burlaba, pero mira, últimamente pues sí me dio esta porquería, nunca me vacuné, no tuve cuidado de nada, y ahora mira las consecuencias, pero gracias a Dios y San Juan estoy bien, tengo mi tanque de oxígeno, pero repito, que se cuide toda la gente, los jóvenes, también les pega feo la porquería esa”, dijo.

Barrientos de 82 años y con 19 años en la Comisión de Box y Lucha libre, ahora se recupera, tiene poco oxígeno, pero, aprendió a no tomar a la ligera esta pandemia.

“Todos están vacunados, mis familiares, mis hijos, mis hermanos, gracias a Dios, y sí me decían que no sea necio, la verdad hasta me molestaba, porque me decían eso, pero mira, estoy superando gracias a Dios.

“Duré 12 días internado, desde el primer día tuve suero y oxígeno, comencé por una depresión, en estos días falleció una hija, grande de edad, entré en depresión, dejé de comer, y empecé con dolores en la espalda, de cabeza y acostado, y fui al Seguro, primero me dijeron que no tenía COVID, pero seguían en proceso, y en una segunda prueba salí positivo y me dijeron que debía ir al área especializada, porque mi vida corría peligro”.

Timador Barrientos dio un mensaje a la gente incrédula, en donde puntualizó que además de afectar tu salud, también afecta a la familia.

“Lo que sufre uno, pero lo peor es tu familia que moralmente la estás acabando, no la dejen a la desidia, no podemos quedarnos en la ignorancia, con esta enfermedad no se juega, que no se ofendan con la familia que les da un consejo bien, que se atiendan, vayan y se vacunen, que no lo piensen porque es difícil”, comentó.

MCMH