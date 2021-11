Hay miedo en Guanajuato por variante de COVID Ómicron; atacaría a todos con facilidad

Guanajuato: El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, dijo que es preocupante la nueva variante de SarCov2 Ómicron, debido a que podría atacar a todos, incluyendo a quienes ya tuvieron COVID y a los vacunados con mayor facilidad.

Esta variante es más contagiosa y los hospitales ya están preparados por si llega al Estado.

Nos debe preocupar, a aquellos que ya tuvieron COVID y están vacunados, lo que se observa es que hay reinfección, no podemos pensar a mi ya me dio o me vacuné y me fue bien. No sabemos qué va a pasar, los virus no tienen visa ni pasaporte y ellos van a llegar a los países”, explicó en su intervención en TV4.