León, Guanajuato.- La primera vez que se contagió de COVID-19 fue en el 2020, año en el que falleció su papá a causa de la misma enfermedad, recordó con esfuerzo Adriana Rocha quien ya contrajo el virus por segunda ocasión hace unos meses.

Ella es una de las 759 personas que se reinfectaron de coronavirus hasta el 10 de diciembre del presente año, según datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG).

LEER MÁS: COVID en Guanajuato: Mueren hoy 5 personas, no estaban vacunadas

La segunda vez que me enfermé de COVID-19 fue este año antes de vacunarme con la vacuna Sputnik V, ya traía unos síntomas pero yo pregunté y así me la pudieron aplicar, pero después tuve reacciones, me sentí mal, tenía problemas para respirar, mucha tos y fiebre pero lo que más tardó en desaparecer fue la tos”, compartió.