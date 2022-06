León, Guanajuato.- El doctor Alejandro Macías participó en una plática en el canal TecSalud donde se trató el tema de los casos de COVID-19 actualmente y la viruela del mono.

Comentó que se viene la quinta ola de contagios, pero la mayor parte de la población cuenta con la inmunidad híbrida, esta se refiere a que las personas ya cuentan con un alto nivel de protección por estar vacunados y tener defensas al ya tener un contagio previo de este virus.

Explicó que las nuevas variantes se comenzarán a ver en las próximas semanas y puede que sea larga la quinta ola, aunque con contagios esporádicos, pero esto dependerá de la inmunidad de las personas y las dosis que tengan aplicadas.

Detalló que actualmente después de dos años aún hay casos de personas con síntomas similares a los de la primera variante, pero estos ya no son tan fuertes como al principio.

Puso el ejemplo de la Fibromialgia que es una enfermedad que puede presentar fatiga y algunos síntomas similares al COVID largo, pero no tiene ninguna relación con el virus ni sus variantes.

Lo que he visto muchísimo es diabetes esteroidea, toda la gente a la que se le recetó dexametasona, que son esteroides para casos de COVID leve ha desencadenado muchos casos de este tipo de diabetes, puede ser el inicio de una diabetes que se queda, no se va, no dudo que luego se vean casos de estos en jóvenes y niños aunque ahorita no hay”, comentó el doctor Macías.