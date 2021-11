En Guanajuato 4 de 10 muertos por COVID tenía diabetes

León, Guanajuato.- La diabetes se mantiene como la principal enfermedad previa que presentaban casi cuatro de cada 10 personas que se contagiaron y fallecieron por COVID en Guanajuato.

Hasta el pasado 4 de noviembre, el 39.8% de las personas fallecidas por COVID en Guanajuato tenía diabetes.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), hasta esa fecha se registraron en la entidad 13 mil 74 muertes por el virus, de las cuales se precisó que 5 mil 206 se trató de pacientes diabéticos, lo que representa el 39.87% de los decesos.

La medición de la glucosa, la toma de medicamentos y una alimentación saludable disminuyen el riesgo de que el enfermo con diabetes sufra complicaciones. Foto: Cortesía de la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Los municipios del corredor industrial son los que agruparon el mayor número de decesos: León (1,718), Irapuato (538), Celaya (468), Salamanca (264) y Silao (193).

Mientras que las ciudades de Atarjea con dos, Xichú con tres, Santa Catarina con cuatro, Pueblo Nuevo con cinco, Coroneo con seis y Santiago Maravatío con siete, son las que acumularon la menor cantidad de defunciones.

Ayer se confirmaron en el estado 10 defunciones más por COVID, de estas se detalló que cuatro de los fallecidos que tenían entre 52 y 89 años padecían diabetes mellitus tipo 2.

Hoy se confirmaron cuatro muertes, ninguna de las víctimas mortales tenía diabetes.

COVID en Guanajuato: El control de la enfermedad disminuye el riesgo

Mantener el automonitoreo de la glucosa, la toma de medicamentos y una alimentación saludable disminuyen el riesgo de que el enfermo con diabetes sufra complicaciones que culminen en la muerte tras contagiarse de coronavirus.

Edgar Flores Enríquez, médico especialista en Medicina Integrada de la Secretaría de Salud de Guanajuato, reconoció que la pandemia afectó principalmente a las personas con enfermedades crónicas quienes son un grupo vulnerable al virus.

“Para quienes tienen diabetes es importante que mantengan el control de su enfermedad, tener el control no quiere decir que me estoy tomando la pastilla o que me estoy inyectando, porque muchas personas dicen: me tomo el medicamento y ya con eso estoy controlado. Y no es así.

“El control de la diabetes consiste en medir la glucosa y que esté dentro de unos rangos permitidos que aseguren que hay un control, es importante mantener el automonitoreo y no esperar a ir a consulta y estar lo más controlado para disminuir el riesgo de muerte”, aconsejó el especialista.

Municipios con más defunciones de pacientes COVID-19 que tenían diabetes: Municipio Número de muertes León 1,718 Irapuato 538 Celaya 468 Salamanca 264 Silao 193 San Francisco del Rincón 119 Dolores Hidalgo 109 Salvatierra 102 Valle de Santiago 100 San Miguel de Allende 100

