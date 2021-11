León, Guanajuato.- Nueve de cada 10 enfermos hospitalizados por COVID-19 no tienen la vacuna o sólo tienen una dosis, es decir cuentan con un esquema incompleto de vacuna COVID en Guanajuato.

Esto lo precisó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, dijo que una sola dosis de la vacuna anti COVID-19 brinda una protección del 70%, mientras que el esquema completo de dos dosis ofrece más del 90%, sin embargoesta protección depende del estado de salud de cada persona.

La estadística está medida, 9 de cada 10 personas que estamos hospitalizando no tenían vacuna o sólo tenían una, tenían un esquema incompleto, por eso no podemos ser triunfalistas y decir que aplicamos 5 millones de vacunas pero sólo 2.5 millones son esquemas completos, eso no confiere la inmunidad suficiente y la posibilidad de complicaciones y de muerte está presente", apuntó este jueves en entrevista para TV4.