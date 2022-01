León, Guanajuato.- El riesgo de contagiarse de COVID al asistir a eventos masivos en espacios cerrados, ya sea durante la Feria Estatal León 2022 o en cualquier espacio, es alto.

“El riesgo es grande para las personas que vayan a cualquier espacio cerrado, no solamente grande para COVID-19, grande para influenza, y grande para neumonía bacteriana, que son las tres enfermedades respiratorias que hoy existen. Y en el caso de los niños para el rotavirus”, apuntó el especialista en salud pública y legislador federal secretario de la Comisión de Salud, Éctor Jaime Ramírez Barba.

AM: ¿Sería conveniente limitar el aforo a espacios cerrados en la Feria?

“Por supuesto porque la cantidad de vapores que se están generando causa la mayor probabilidad de daño, y ahorita la gente está pensando en Ómicron, pero según el Consorcio Mexicano de Medicina Genómica todavía el 80 por ciento de los infectados son por la variante Delta, que ya sabemos que sí da cuadros graves”.

“Quizá limitarlo en un 20 o 30 por ciento sería razonable, siempre y cuando verifiquemos que ya estando en ese aforo todo mundo use correctamente el cubrebocas, eso sí le toca a la autoridad”, opinó el legislador federal panista.

El Consejo Estatal de Seguridad en Salud es la autoridad que debe definirlo.

El médico insistió que, independientemente de vacunados o no, con refuerzo o no, el uso de cubrebocas debe ser clave para evitar que haya mucho mayor contagio.

La Feria Estatal de León 2022 se realizará del 14 de enero al 9 de febrero. Habrá variedad musical diaria en el Palenque y espectáculo de pista de hielo en el Domo.

COVID en Guanajuato: Riesgo latente

Ante el repunte de casos en todo el País consideró que el Gobierno federal “se lavó las manos” y ha dejado a las entidades la definición de las medidas sanitarias.

“Por ejemplo en el estado de Tlaxcala, aunque no haya Feria, para entrar a un espacio público están pidiendo ya el certificado de vacunación de COVID-19 ¿Habría que pedir certificado de vacunación a la gente que vaya a la Feria?, no sé.

“Lo que sí te puedo decir es que el riesgo de estar en un espacio cerrado, mal ventilado, sigue siendo del mismo tamaño para los no vacunados, y es de un tamaño similar para vacunados de más de seis meses sin el refuerzo”, indicó.

El médico y legislador federal destacó que la decisión de asistir es personal.

“Yo creo que aquí la decisión que vaya a tomar la autoridad sanitaria conforme se vaya modelando la pandemia aquí y la cantidad de hospitalizados y enfermos graves, la respetuosa recomendación es tratar de evitar ese tipo de espacios.

“Si yo quisiera ir a un evento al Palenque o a la Velaria, yo estoy vacunado, tengo dosis de refuerzo y uso cubrebocas, yo sí iría, aparte esa decisión es del ciudadano. Ya lo que se vio a lo largo de estos 18 meses es que las decisiones directas no las está tomando la autoridad sanitaria, es decir el Consejo de Salubridad General”.

Por último cuestionó que, según los datos del Gobierno federal, entre el número de vacunas recibidas y las aplicadas hay todavía 49 millones de dosis en almacenes.

No obstante, recordó, hay 40 millones de adolescentes que no están vacunados y casi el 25% de los adultos en México no cuentan con el esquema completo, y aquellos que se vacunaron de seis meses atrás la gran mayoría no tiene refuerzos.

COVID en Guanajuato: Piden cancelar eventos

En tanto el Parlamento Ciudadano de Guanajuato se pronunció por la cancelación de todo evento masivo en espacios cerrados, incluidos los de la Feria de León.

Esto ante el alza de contagios y privilegiando la salud de los ciudadanos, opinó el presidente nacional y estatal de este organismo social, Jaime Gallardo Saavedra.

