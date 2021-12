León, Guanajuato.- En noviembre con 7 mil 741 casos confirmados, los contagios de COVID disminuyeron 50.8% en Guanajuato con respecto a los registrados durante el mes de octubre del presente año.

Así lo informó este miércoles el secretario de salud, Daniel Díaz Martínez, quien precisó que en octubre de este año la entidad registró 15 mil 216 contagios de coronavirus, es decir, 7 mil 475 casos más que en noviembre pasado.

“Prácticamente tuvimos la mitad de los 15 mil 216 que registramos en octubre, eso nos mantiene en semáforo verde, hubo muchas variaciones, días con muy pocos casos y defunciones, sin embargo, sigue habiendo casos y personas que pierden la vida.

"Es la mitad de los casos que tuvimos en octubre pero hay que seguirnos cuidando, esto de ninguna manera debe hacer que nos confiemos, mejor hay que estar listos y preparados para la temporada invernal y usar siempre el cubrebocas”, advirtió en entrevista para TV4.

El Secretario de Salud de Guanajuato llamó a no bajar la guardia para que los casos de COVID sigan a la baja. Foto: Staff AM.

Destacó que además de usar el cubrebocas es importante no dejar de lado el resto de las medidas preventivas, como ventilar bien los espacios, ya que esto disminuye la posibilidad del contagio, y no hacer reuniones en espacios cerrados y con muchas personas.

COVID en Guanajuato: ‘Que temporada invernal no se convierta en infernal’

Díaz Martínez enfatizó que esta disminución de los casos también se debe a la vacunación anti COVID y exhortó a las personas que todavía no acuden a vacunarse a no tener preferencia por alguna vacuna en particular y no esperar a que lleguen a la entidad vacunas de la marca Pfizer o AstraZeneca.

“Es muy importante que las personas rezagadas, es decir que todavía no acuden a vacunarse y que se estén esperando a que llegue la vacuna de Pfizer o la AstraZeneca para viajar a Estados Unidos y a Europa ya se vacunen, no sabía que tantas personas viajaban a estos destinos y ahora todo mundo quiere ir.

"Lo más importante es que estén vacunados antes de la temporada invernal más fuerte para que esta temporada invernal no se convierta en infernal, lo digo en un sentido propositivo, que no haya dolor en la época de Navidad y Año Nuevo, han sido ya 20 meses muy difíciles para toda la sociedad”, mencionó.

