León, Guanajuato.- “Siguen surgiendo nuevas variantes de Ómicron en el mundo y esto puede generar una quinta oleada de contagios en México aunque no será catastrófica”, advirtió el infectólogo guanajuatense Alejandro Macías Hernández.

A través de su cuenta de Twitter el investigador y catedrático de la Universidad de Guanajuato primero publicó la noche del jueves: “la pandemia no ha terminado mientras no termine en todo el mundo. Las sub variantes de Ómicron podrán causar nuevas oleadas en sitios que parecían haber superado la pandemia”.

Después esta mañana compartió datos en los que se detalla que el 43% de las infecciones de COVID en Estados Unidos se deben a la variante BA.2.12.1.

Junto con estos datos recalcó que las BA.4 y BA.5 están causando nueva ola de contagios de COVID en Sudáfrica pero aún no entran a México.

También especificó que la variante BA.2.12.1 que predomina en Estados Unidos no se ha detectado en México.

Sin embargo, advirtió que las tres versiones de Ómicron, “eventualmente entrarán y es posible que tengamos una nueva oleada, no catastrófica, en breve”.

En otro tuit especificó que las oleadas de contagios por las nuevas variantes, “lo más probable es que ocurran en la segunda parte de 2022 para muchos países”.

