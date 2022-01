Llaman a alcaldes a ‘cerrar filas’ contra COVID en Guanajuato

Guanajuato.- El Gobierno del Estado hizo un llamado a las y los alcaldes a no confiarse ante el COVID en Guanajuato y a no bajar la guardia durante esta temporada invernal ante la influenza, en especial porque estos virus, particularmente la variante Ómicron, afectan principalmente a las personas que no están vacunadas.

En un comunicado de prensa, se informó que se realizó una reunión entre funcionarios estatales y alcaldes con la finalidad de dar información actualizada y fortalecer las medidas preventivas contra el COVID y la influenza en Guanajuato.

LEE TAMBIÉN: La Feria debe ser cancelada para evitar contagios, opina director de hospital del ISSSTE

La Secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, señaló que es fundamental impulsar en los municipios el tema de la vacunación entre toda la población, además de reforzar las medidas preventivas.

“Es importantes que como cabezas de los ayuntamientos cuenten con toda la información actualizada; el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo nos pide que sigamos cerrando filas y haciendo equipo, y así continuemos en el camino de la reactivación económica cuidando la salud de las y los guanajuatenses”, dijo la Secretaria de Gobierno.

COVID en Guanajuato: Descartan casos graves por regreso a clases, pero piden ‘no confiarse’

Por su parte, el Secretario de Salud, Daniel Díaz, informó que la ocupación hospitalaria no ha rebasado el 20% de su capacidad, no obstante reiteró el llamado “a no confiarnos”.

Resaltó la importancia de que los menores estén en las aulas al ser un espacio seguro siempre y cuando sigan los protocolos sanitarios.

“No hay reportes mayores en el regreso a clases, menos del 0.01% resultaron contagiados, no se han presentado casos graves ni defunciones, además de que vienen las dosis de refuerzo para los docentes”, enfatizó.

LEE TAMBIÉN: Se contagian decenas de maestros de COVID y no les dan incapacidad en el ISSSTE

Froylán Salas Navarro, subsecretario para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, señaló que se deben aplicar los hábitos aprendidos ante la vigencia del semáforo en verde que se tiene actualmente.

“Hay que mantener sanitizados los lugares públicos, el uso de cubrebocas de manera correcta y permanente en lugares abiertos y cerrados”, agregó.

De acuerdo con el comunicado de prensa, Marco Antonio Rodríguez Vázquez, subsecretario del Trabajo y Previsión Social, habló sobre el proceso de visitas de verificación que se realizan en centros de trabajo, establecimientos comerciales, centros recreativos, espacios públicos y restaurantes, para corroborar que se estén cumpliendo con las condiciones para que puedan seguir abiertos.

LEE TAMBIÉN: Alerta experto que mitad de población se infectará de COVID al ritmo que vamos

La reunión virtual fue coordinada por la subsecretaria de Vinculación y Desarrollo Político, Elvira Paniagua, con la presencia de Jefatura de Gabinete, alcaldesas, alcaldes y funcionarios de los 46 municipios.

MCMH

Las noticias de AM en

Síguenos