León, Guanajuato.- El infectólogo Alejandro Macías Hernández fue galardonado con el Premio Nacional de Comunicación de la Fundación José Pagés Llergo por su trabajo de comunicación en relación con la pandemia de COVID.

Estoy en deuda con la Fundación José Pagés por haberme otorgado su Premio Nacional de Comunicación. En su criterio, he hecho un buen trabajo de comunicación en relación con la pandemia de COVID. ¡Gracias!", escribió ayer en su cuenta de Twitter.

En entrevista para AM, Alejandro Macías Hernández dijo que hay mucha gente que se ha entregado en cuerpo y alma a superar esta pandemia como médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo de los hospitales y quienes también merecen un reconocimiento.

Hay gente muy entregada y que recibe como único reconocimiento su propia satisfacción. He intentado contribuir tratando de aclarar algunas cosas que puedan ser difíciles para las personas y siento que puedo ayudar a entender a la gente cómo se transmite la enfermedad, cómo se puede evitar, cómo se pueden cuidar y qué pueden hacer para que no se enfermen.

Y si se enferman que no se pongan graves, he intentado dar esa información. Creo que el único mérito es tratar de decir las cosas objetivamente y no esparcir noticias falsas y hacerlo con el mayor respeto posible", expresó.

Alejandro Macías Hernández difunde por redes sociales temas sobre COVID

El también académico de la Universidad de Guanajuato (UG) es muy activo en redes sociales donde publica videos referentes a toda información relacionada al COVID.

Desde que inició la pandemia, Alejandro Macías Hernández no sólo ha aprovechado las redes sociales como un espacio de difusión también ha participado en otros espacios como universidades, foros virtuales y medios de comunicación para difundir información sobre el virus.

Recientemente los días 8 y 9 de noviembre ofreció de forma virtual dos conferencias magistrales en la UNAM: "COVID 19: para entender la situación actual y a dónde vamos debemos entender cómo se comportan las variantes del virus" y "COVID-19. Situación actual y perspectivas".

También entre otros temas para los que ha emitido su opinión son las recetas de medicamentos para pacientes COVID, la eficacia de las vacunas contra la hospitalización y muerte, y la ventilación de los espacios cerrados para tener menos coronavirus.

En su vigésimo segunda edición, la Fundación José Pagés Llergo A.C. reconoció en la categoría Manejo de la pandemia a cuatro médicos: el doctor Julio Frenk, Rector de la Universidad de Miami, al infectólogo Alejandro Macías Hernández, al médico internista e infectólogo, Francisco Moreno, y al biólogo y científico, Antonio Lazcano.

