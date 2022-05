Guanajuato.- Se espera un repunte de los contagios o una quinta ola de COVID en Guanajuato en junio o julio, afirmó este lunes el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez quien llamó a acelerar la vacunación de los menores para protegerlos contra el virus.

No obstante, el funcionario reconoció que se prevé que esta ola de COVID no sea de la misma intensidad que las anteriores gracias a la vacunación contra el virus y precisó que en la entidad ya se aplicaron 9 millones 439 mil 815 vacunas distribuidas en casi todos los grupos de edad.

“Hemos aplicado casi 600 mil vacunas a adolescentes de 12 a 17 años, muchos se vacunaron bajo el esquema de un amparo y lo ideal es que se universalice la vacunación a partir de los 12 años.

“Eso es muy importante que lo podamos hacer lo antes posible porque se espera un repunte o una quinta ola en el mes de junio o julio, no de la misma intensidad por el beneficio que ha resultado de la vacuna”, declaró.

La pandemia sigue

Por su parte, el infectólogo Alejandro Macías, dijo que aunque menos catastrófica sí se prevé una quinta ola de COVID en Guanajuato y enfatizó que la pandemia no ha terminado.

“Puedo anticipar un spoiler de que sí va a haber una quinta ola. Ahora de qué tamaño, en qué países y de cuáles variantes, a eso voy, en 2020 cuando empieza esto, en México había un pico de variantes locales.

“Los picos duran más o menos seis meses y cuando parece que todo se va a ir vuelve a aparecer un rebrote, en Sudáfrica después de seis meses vino el pico de la variante Beta, en México casi no llegó esta variante”, expuso en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El también investigador y catedrático de la UG recordó que el segundo pico de casos de coronavirus en México estuvo más dominado por la variante Alpha y Gamma y, posteriormente en todo el mundo por la variante Delta, esto hacia finales del 2021.

“Me han preguntado muchas veces si ya vamos a dejar de usar el cubrebocas porque ya se acabó la pandemia, primero, no se ha acabado mientras no se termine en el mundo.

“Pero ¿luego en México y en buena parte de América Latina habrá una quinta ola? Creo que es muy probable pero eso no quiere decir que sea una ola catastrófica, muy probablemente como va a estar nominada por las subvariantes de Ómicron ya va a haber por lo menos una inmunidad parcial”, subrayó.

Macías subrayó que a diferencia de las olas o repuntes anteriores actualmente hay mucha inmunidad debido a la gran cantidad de personas que ya se infectaron del virus y a quienes se vacunaron.

“Y personas que tienen ambas cosas que es lo que se llama una inmunidad híbrida que es la más eficaz, no necesariamente para detener la infección del virus sino para que el virus no cause grave daño y no nos colapse las instituciones de salud”, apuntó.

Ya están pagados

El delegado de los programas de Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández, aseguró que aún no tienen fecha estimada para la aplicación de vacunas anti COVID para menores de 12 a 14 años.

Sin embargo, recalcó que el proceso ya va adelantado.

Este sector de la población recibirá la vacuna Pfizer, pero el diluyente es de origen canadiense.

Explicó que ya se tienen los contactos para la entrega del producto.

Incluso , dijo, ya se realizaron los pagos correspondientes, pero la falta del diluyente se debe a temas ajenos a México.

Explicó que el gobierno de Canadá está realizando los trámites correspondientes para poder suministrar la cantidad adecuada a México, por lo que en cuanto se tenga el proceso terminado se procederá con la aplicación lo más pronto posible.

Imposible comprar insumos

A pesar de que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) tiene el dinero para comprar las jeringas y los diluyentes que hacen falta para vacunar contra la COVID-19 a niños de 12 a 14 años no es posible hacer la compra ante la falta de proveedores a nivel mundial.

Así lo declaró el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez quien declaró que hasta hoy no hay una fecha por parte de la Federación para la llegada de estos insumos e iniciar la inmunización.

Aseguró que la SSG ya buscó realizar la compra por su cuenta, sin embargo no hay proveeduría en el mundo.

“No hay fecha todavía para la llegada de los insumos, esperaría que fuera ya esta semana y hasta el momento estamos sin noticias.

“Como ellos (Gobierno Federal) nos lo han dicho, esto se explica por la falta de proveeduría ante la demanda tan alta que hay a nivel mundial, todos los países están vacunando y utilizan prácticamente el mismo insumo.

“Entonces creo que ya estamos formados en la lista y espero que muy pronto lleguen”, afirmó.

Díaz Martínez sostuvo que la Secretaría de Salud de Guanajuato sí está en posibilidad de comprar estos insumos y al preguntarle hasta cuánto se invertiría para la compra de estas jeringas y diluyentes respondió que lo que sea necesario ya que no son insumos costosos, pero no precisó la cantidad.

“No es por falta de dinero sino que es por falta de proveeduría.

“No sé, podemos gastar... no, no tengo ni idea, pero muy poquito son jeringas y para no decirte una cifra que no coincida déjame decirte que es algo que ya nos descuentan de nuestro presupuesto de salud, entonces invertir en comprar insumos es gastar doble y no queremos eso.

“Nosotros ya los estamos buscando y ni la Federación los ha podido conseguir y nosotros salimos a buscar y en función de la elevada demanda de estos insumos no hay proveeduría en este momento”, declaró.

Recordó que en la entidad hay 162 mil vacunas de la marca Pfizer refrigeradas en ultracongelación en espera de que lleguen estos insumos y enfatizó que la SSG busca que la vacunación contra la COVID-19 ya sea universal de los 12 años en adelante.

MCMH