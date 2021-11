COVID en Guanajuato: Regreso a clases presenciales sigue siendo voluntario con semáforo verde

Guanajuato.- Con el cambio a semáforo verde en Guanajuato los aforos de todos los sectores económicos pasan del 70% al 100% de su capacidad. Sin embargo, el regreso a clases presenciales se mantiene voluntario mientras que autoridades de salud y educativas deciden cómo se actuará en materia de educación en semáforo verde.

Este viernes, en rueda de prensa, el secretario de salud Daniel Díaz Martínez sostuvo que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) sigue trabajando con la Secretaría de Educación del Estado (SEG) para valorar en qué momento es el escenario más seguro para que todos los niños regresen a clases presenciales.

"Creo que como lo estamos haciendo en Guanajuato nos ha funcionado muy bien, sólo tenemos el 11% de casos activos en el estado y el protocolo en las escuelas ha funcionado porque se aislan los casos sospechosos y eso evita que tengamos brotes en las escuelas. Ha resultado un escenario más seguro porque bajaron los estudiantes del lugar número 3 en cuanto a personas contagiadas de COVID-19 al número 6 junto con los maestros, han disminuido después de la vacunación y el regreso a clases", subrayó.

Al respecto, Luis Carlos Durán Zúñiga, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios dijo que hoy autoridades de Salud tendrán una reunión con autoridades educativas y de otros sectores para ver cómo seguirán trabajando en este semáforo.

"Seguramente en estos días, durante el fin de semana probablemente o el inicio de la semana que entra, seguirán fluyendo noticias. Este semáforo verde es muy deseado por todos y teniendo en cuenta los escenarios posibles ya están las líneas de acción muy establecidas es cuestión de afinarlas", afirmó.

Semáforo verde no significa que haya terminado la pandemia: SSG

El secretario de salud enfatizó que cambiar a semáforo verde no significa que se haya terminado la contingencia, quiere decir que hay menos riesgo.

"Les decía a los alcaldes que he visto algunas publicaciones de notas a nivel federal y donde es probable que ya casi todo el país este pintado de verde, pero eso no quiere decir que no hay riesgo, el virus está circulando entre nosotros y si bajamos la guardia el virus se va a aprovechar de las personas vulnerables", señaló el funcionario, quien también compartió que se reunió con los alcaldes de todo el estado con motivo de este cambio de semáforo.

